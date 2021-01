Publication liste des laurÃ©ats de lâ€™AO PV sur bÃ¢timent : le tarif passe sous les 8 â‚¬/MWh pour les centrales de plus de 500 kWc

Le ministère de la Transition Energétique vient de publier la liste des 405 nouveaux lauréats pour développer des installations photovoltaïques sur bâtiment. Pour chaque famille, le prix moyen proposé par les lauréats est de :

- 79,83 €/MWh pour les installations de plus grande puissance, entre 500 kWc et 8 MWc.

- 91,16 €/MWh pour les installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc.

La barre des 8 €/MWh a été franchie à la baisse pour les installations dont la puissance est comprise entre 500 kWc et 8 MWc. Pour une énergie solaire de plus en plus compétitive même sur bâtiment !

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20laur%C3%A9ats%20AO%20b%C3%A2timent%20P11.pdf