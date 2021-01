Total et 174 Power Global vont dÃ©velopper ensemble 1,6 GW de projets solaires et de stockage dâ€™Ã©nergie aux Ã‰tats-Unis

Total et 174 Power Global, une filiale du groupe Hanwha, viennent de créer une joint-venture (50/50) en vue de développer 12 projets solaires et de stockage d’énergie à l’échelle industrielle d’une capacité cumulée de 1,6 gigawatts (GW) aux États-Unis, provenant du portefeuille de développement de 174 Power Global. Une entente solaire franco-américaine d’envergure !

Le premier projet du programme mis en place entre Total et 174 Power Global a été mis en production en 2020, et les suivants seront mis en service entre 2022 et 2024. Situés au Texas, au Nevada, en Oregon, au Wyoming et en Virginie, les projets produiront une énergie propre et fiable à travers les États-Unis, permettant ainsi de créer des emplois dans les domaines de

l’ingénierie, de la construction et de l’exploitation des sites.

Une première étape pour Total avant de nouvelles opportunités

La JV constituera un partenariat solide en combinant la vaste expérience de 174 Power Global

en tant que développeur solaire aux États-Unis avec l’expertise internationale de Total en matière de développement de projets solaires, acquise depuis dix ans. « Cette transaction est une première étape importante pour Total sur le marché américain du solaire à l’échelle industrielle, conformément à notre ambition pour 2025 d’atteindre une capacité de production d’énergies renouvelables de 35 GW dans le monde. Je suis convaincu que cette opération ouvrira la voie à de nouvelles opportunités sur le marché américain des énergies renouvelables et du stockage », a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de Total. « Je suis très heureux d’étendre notre coopération de longue date avec le groupe Hanwha aux énergies renouvelables et de contribuer avec succès au développement de la production électrique solaire aux États-Unis ».

Un partenariat fructueux

« Nous sommes heureux de nous associer avec Total et percevons, pour notre JV, des opportunités importantes de développement de nos activités solaires et de stockage d’énergie » a déclaré pour sa part Henry Yun, PDG de 174 Power Global. « 174 Power Global et Total ont tous deux une bonne compréhension de leurs stratégies commerciales et de leurs normes d’investissement respectives. Ce partenariat sera fructueux et nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe Total afin de tenir notre engagement de production d’énergies propres et renouvelables et d’investissements à faibles émissions de carbone ».

Encadré

À propos de 174 Power Global

174 Power Global est un développeur de projets solaires et de stockage d’énergie de premier plan, axé sur les marchés nord-américains des services publics et de l’énergie C&I.

La société est détenue à 100 % par le groupe Hanwha et possède des bureaux à Houston,

Irvine, en Californie et à New York. Forte d’une expertise approfondie sur l’ensemble du cycle de développement de projet, 174 Power Global travaille en étroite collaboration avec les services publics, les propriétaires fonciers, les communautés locales, les investisseurs financiers et d’autres partenaires pour construire des centrales solaires C&I et à l’échelle des services publics hautement productives dans toute l’Amérique du Nord. Depuis sa création

en 2017, 174 Power Global a signé plus de 3 gigawatts (GW) de contrats d’achat d’électricité

(CAE) avec plus de 8 GW de projets solaires supplémentaires et 10 GWh de projets ESS en cours de développement. 174 Power Global est également affiliée à Chariot Energy, un fournisseur d’énergie au détail qui fournit une énergie solaire propre et renouvelable à 100 % au marché du Texas. Chariot Energy transforme l’approvisionnement en énergie du Texas tout en modernisant et en simplifiant la façon dont l’énergie solaire est vendue et livrée. Le nom de 174 Power Global a été inspiré par les 174 pétawatts (PW) d’énergie que la terre reçoit du soleil à tout moment.