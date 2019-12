Une premiÃ¨re en France : une banque, CrÃ©dit Mutuel Alliance FÃ©dÃ©rale, signe un PPA pour rÃ©duire son empreinte carbone

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a signé un partenariat avec Voltalia pour se fournir en électricité verte. Pour la première fois en France, une banque s’engage sur un contrat long-terme d’achat direct d’électricité renouvelable avec un producteur d’énergie verte (Corporate PPA : Power Purchase Agreement), permettant la construction en France d’une nouvelle centrale solaire de 10 mégawatts.

Déjà engagé dans le financement de la transition énergétique dans le cadre de ses activités bancaires, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’allie à Voltalia avec pour objectif de réduire son empreinte carbone de 30% d’ici 2023 dans le cadre de son plan stratégique ensemble#nouveaumonde. Concrètement, 5% de sa consommation totale en énergie électrique sera fournie en énergie verte par Voltalia.

Une nouvelle centrale solaire de 10 MWc

Au-delà de son approvisionnement en énergie verte et de sa volonté de réduire sa consommation d’énergie, Crédit Mutuel Alliance Fédérale fait également le choix d’accompagner durablement Voltalia en vue de construire de nouvelles capacités de production renouvelables. Ce partenariat permettra d’aboutir à un premier Corporate PPA d’une durée de 25 ans et à la construction d’une nouvelle centrale solaire en France d’au moins 10 mégawatts. Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale déclare : « Ce partenariat illustre la volonté de Crédit Mutuel Alliance Fédérale de réduire son empreinte énergétique et de sécuriser la construction de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable. »

Il est possible de produire de l’électricité renouvelable compétitive en France

Pour Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, « Nous démontrons une fois encore qu’il est possible de produire de l’électricité renouvelable compétitive, en France comme dans nos autres pays. Ce partenariat ouvre des perspectives nouvelles pour les projets que Voltalia, pionnier de l’offre aux entreprises, développe en France, tout en permettant à Crédit Mutuel Alliance Fédérale de couvrir au moins 15 gigawattheures de sa consommation annuelle. En proposant dans le cadre de ce partenariat, des audits énergétiques, des solutions d’autoproduction et de maîtrise d’énergie, Voltalia grâce à l’acquisition d’Helexia se positionne comme un acteur intégré de ce secteur. »