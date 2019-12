Akuo va construire le plus grand projet de stockage du Pacifique Sud hors Hawai

Le groupe Akuo et Tonga Power Limited, l’opérateur public du réseau des îles Tonga, ont signé en novembre dernier un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) pour un projet de stockage d’énergie par batterie d’une capacité de 23,4 MWh / 6 MW. S’agissant du deuxième projet de stockage mené par Akuo aux Tonga, il porte le nom de “Tonga 2″. Tonga 2 est en passe de devenir le plus grand projet de stockage du Pacifique Sud (hors Hawaii). Le contrat a été signé par Adrien Nayan Bock, directeur d’exploitation d’Akuo pour la région Asie-Pacifique et Steven ‘Esau, directeur financier de Tonga Power Limited.

Une production d’électricité principalement assurée par des combustibles fossiles

Selon la Banque asiatique de développement et Tonga Power Limited, “près de 90 % de la demande totale d’électricité des Tonga est satisfaite par des générateurs alimentés au diesel importé“. La production d’électricité de Tongatapu, la plus grande île de l’archipel, est ainsi principalement assurée par des centrales diesel (capacité de production de 14 MW), tandis que les centrales d’énergie renouvelable – trois parcs solaires et un parc éolien – représentent au total 5,3 MW de la production. Le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique n’est donc que de 10%.

L’archipel des Tonga s’est toutefois fixé l’objectif de passer de 10 % à 50 % d’énergie renouvelable d’ici à 2020, ce qui permettrait d’économiser environ 7 millions de litres de carburant par an pour la production d’électricité. C’est dans ce cadre qu’a été mis en place le programme “Tonga Renewable Energy Project“, financé par le Fonds vert pour le climat (56%), la Banque asiatique de développement (23%), le gouvernement des Tonga (10%), Tonga Power Limited (6%) et le gouvernement australien (5%) pour un total de 53 millions USD.

Une belle étape vers la réduction de la dépendance aux énergies fossiles

Akuo a remporté en octobre l’appel d’offres lancé par la Banque asiatique de développement et Tonga Power Limited pour son projet Tonga 2. Complémentaire au premier projet de stockage par batterie lancé par le Groupe dans l’archipel – Tonga 1, d’une capacité de 5 MWh/ 10 MW, qui a pour but d’améliorer la stabilité du réseau -, Tonga 2 est quant à lui conçu pour le déplacement de charge (load-shifting). Tonga 1 et 2 contribueront à répondre à la nécessité pour l’archipel de renforcer ses capacités de stockage afin de soutenir l’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans le mix électrique. Les deux projets seront opérationnels au troisième trimestre 2020. Akuo est fier de s’associer à Tonga Power Limited pour leur mise en œuvre.

Une solution innovante de stockage d’énergie

Pour mettre en œuvre ces deux projets, Akuo utilisera sa technologie innovante de conteneurs modulaires de stockage d’énergie Storage GEM®. Les projets Tonga 1 et Tonga 2, développés dans un territoire insulaire et isolé, rendent compte du savoir-faire d’Akuo dans le domaine des réseaux électriques insulaires, et ouvrent la voie au déploiement de solutions de stockage similaires dans d’autres îles du Pacifique.

Jean Ballandras, Directeur Asie-Pacifique d’Akuo, commente : “En 2013, l’IRENA soulignait dans son rapport “Pacific Lighthouse” sur les Tonga que “la production d’énergie solaire des Tonga ne pourra pas faire face aux périodes de pointe de consommation sans que des solutions de stockage ne soient mises en place“. Akuo a décidé de s’attaquer en premier lieu à ce problème : désormais, les Tonga seront en mesure d’installer des capacités d’énergie renouvelable à un rythme beaucoup plus rapide. Nous remercions la Banque asiatique de développement et le Fonds vert pour le climat qui nous ont accompagnés dans ce projet. “.