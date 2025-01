1KOMMA5Â° investit 100 millions dâ€™euros dans le secteur de lâ€™IA

1KOMMA5°, la nouvelle pépite énergétique de Hambourg, vient de lancer un investissement de 100 millions d’euros dans le secteur de l’IA. L’entreprise prend cette décision en raison du déploiement massif de compteurs intelligents en Allemagne prévu pour 2025. Dans le même temps, 1KOMMA5° a commencé l’optimisation intraday et espère que cela améliorera encore les revenus des clients de Heartbeat AI, son outil numérique, jusqu’à 1 000 € par an.

« L’objectif de 1KOMMA5° est de connecter tous les systèmes électriques au rythme du vent et du soleil pour toujours fournir l’énergie la plus propre et la moins chère, du chauffage à la mobilité en passant par l’électricité domestique. Cela n’est actuellement possible qu’avec Heartbeat AI. Au cours des trois dernières années, nous avons posé toutes les bases nécessaires pour franchir cette prochaine étape. Et nous investirons 100 millions d’euros dans le développement de Heartbeat AI au cours des trois prochaines années » confie Philipp Schröder, PDG et cofondateur de 1KOMMA5°.

Heartbeat AI est la pièce maîtresse technologique de 1KOMMA5°

L’intelligence artificielle optimise déjà environ 40 000 systèmes dans le monde entier – à la maison et sur la bourse d’électricité – et contrôle des équipements tels que des batteries, des pompes à chaleur et des chargeurs de véhicules électriques. Heartbeat AI est la pièce maîtresse technologique de 1KOMMA5°.

Heartbeat AI relie des dizaines de milliers de foyers pour former une centrale électrique virtuelle, soulageant ainsi la pression sur le réseau et générant des économies de coûts importantes pour les clients. Plus les systèmes du foyer optimisés via Heartbeat AI sont nombreux, meilleur est le résultat.

« Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, une intégration logicielle profonde et cohérente avec les fabricants et le marché de l’énergie est nécessaire. Dans le même temps, l’infrastructure informatique, les passerelles IoT locales et les compteurs intelligents doivent également être prêts à être utilisés dans le système d’approvisionnement en énergie, jusqu’à la gestion des circuits facturables », explique Barbara Wittenberg, directrice technique de 1KOMMA5° et co-PDG de 1KOMMA5° Heartbeat GmbH. Elle poursuit : « Heartbeat AI permet non seulement une optimisation en fonction d’un tarif dynamique et des frais de réseau régionaux, mais ouvre également la possibilité permanente d’activer d’autres services de soutien au réseau, tels que le trading intraday maintenant ou la mise à disposition d’une réserve de limitation de fréquence plus tard. Heartbeat AI et les compteurs intelligents sont donc les derniers composants dont les clients ont encore besoin pour participer à New Energy. Ensuite, les mises à jour logicielles prendront le relais afin de toujours fournir l’électricité la moins chère et la plus propre, même dans un environnement de marché en évolution. »

La nouvelle fonctionnalité intraday fait passer Heartbeat AI au niveau supérieur

Pour les clients disposant de batteries plus grandes, l’entreprise s’attend à un potentiel de chiffre d’affaires pouvant atteindre 1 000 € par an. « Associée à l’optimisation du jour suivant, cette fonctionnalité présente un avantage considérable : elle remplace la batterie d’autoconsommation classique, que 99 % de tous les clients en Allemagne utilisent encore aujourd’hui », explique Jannik Schall, cofondateur et chef de produit chez 1KOMMA5°. « Par rapport aux parcs de batteries stationnaires, notre centrale électrique virtuelle présente plusieurs avantages : les systèmes des clients sont déjà en place, donc aucun nouvel investissement en capital n’est nécessaire, et nous avons également accès à la flexibilité des voitures électriques et des pompes à chaleur. » 1KOMMA5° prévoit déjà en 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de plusieurs millions de dollars dans le domaine des logiciels en tant que service et prévoit d’intégrer les clients aux systèmes existants d’autres fournisseurs. L’expansion du secteur d’activité de l’IA est également menée à l’échelle internationale. Plus récemment, des ventes ont été lancées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas.

Plus de 300 000 systèmes énergétiques contrôlables déjà installés

Jannick Schall ajoute : « La configuration de Heartbeat AI nous permet d’intégrer simultanément tous les modèles commerciaux disponibles. Par exemple, nous sommes actuellement en phase de préqualification pour la fourniture de réserves de fréquence en Scandinavie. Cela se traduit par des avantages considérables en termes de coûts pour nos clients et, en même temps, nous contribuons à minimiser les coûts d’extension du réseau et donc pour le grand public. » 1KOMMA5° a déjà installé plus de 300 000 systèmes énergétiques contrôlables tels que des systèmes solaires, des unités de stockage d’électricité, des pompes à chaleur et des wallbox pour des clients du monde entier. 1KOMMA5° a lancé Heartbeat AI en avril 2022 et a commencé à optimiser via Heartbeat AI en 2023. Après que le droit légal à un compteur intelligent a été remis en question politiquement, 1KOMMA5° a annoncé qu’elle comblerait le vide pour les clients et installerait un total de 500 000 compteurs intelligents gratuits pour les ménages allemands.

Encadré

CalSTRS et des VC investissent 150 millions d’euros dans la start-up solaire 1Komma5°

L’entreprise allemande 1Komma5° réalise une levée de fonds de 150 millions d’euros en amont d’une possible introduction en Bourse. La CalSTRS (Caisse de retraite des enseignants de Californie) et des Venture Capital viennent ainsi de prendre des participations au sein de cette pépite technologique qui œuvre pour la digitalisation de l’énergie.