En partenariat avec Aramine, Tysilio alimente en énergie solaire des exploitations minières éco-responsables

La société Aramine, spécialisée dans le domaine des équipements miniers et souterrains a recherché une solution écologique, fiable et pouvant être déployée dans tous ces sites isolés, permettant ainsi d’alimenter de façon autonome et renouvelable les exploitations minières grâce au photovoltaïque. Aramine s’est tout naturellement tourné vers l’entreprise Tysilio et leur solution labellisée Solar Impulse, la ”Tysilio Solar Station“.

L’approvisionnement en électricité est un problème majeur dans les exploitations minières en raison de l’isolement. Ces sites reculés sont généralement alimentés par des dispositifs utilisant des énergies fossiles comme des générateurs diesel. Cela soulève plusieurs difficultés majeures pour ces sites, freinant une exploitation minière respectueuse de l’environnement : des difficultés d’approvisionnement, des forts risques de coupures et des émissions de CO2 liées à l’énergie fossile.

La société Aramine, un acteur de la transition écologique

Aramine est une entreprise aixoise créée en 1975. Internationale, Aramine est lspécialiste dans le domaine des équipements miniers et souterrains. Actuellement, l’entreprise opère dans plus de 80 pays. Aramine est à la fois constructeur d’engins, distributeur de pièces détachées, concepteur de solutions et distributeur de marques reconnues dans le métier. Aramine est également engagée depuis près de trente ans dans la transition écologique avec son activité de reconditionnement à neuf de machines. L’entreprise se distingue par des valeurs fortes de respect, d’audace, d’innovation, d’exemplarité et de solidarité. De surcroit, L’entreprise familiale, gérée par les trois enfants du fondateur, sait se démarquer par sa politique RSE globale, son engagement en faveur de la diversité avec plus de quarante nationalités différentes embauchés dans ses équipes et par une exploitation minière éco-responsable en étant le premier constructeur mondial à fabriquer une machine alimentée par des batteries interchangeables.

Une solution énergétique en marque blanche

Afin de franchir une étape supplémentaire dans la transition écologique, Aramine a décidé de commercialiser des solutions de production d’énergie qui sont compatibles avec la gamme de machines à batterie : le L140B ainsi que le L440B. C’est pourquoi Aramine s’associe avec un acteur important de la transition écologique en région Sud, la société Tysilio. Ensemble, ils fournissent une solution neutre en émissions de CO2 durant la phase d’utilisation. Grâce aux engins à batteries rechargées à partir d’énergie solaire et plus avec du diesel, la boucle vertueuse est complète. La collaboration entre Aramine et Tysilio a pris la forme d’une commercialisation d’une station solaire en marque blanche. De surcroît, cette collaboration assure aux exploitations minières un approvisionnement en électricité suffisant pour recharger ses machines à batterie et alimenter une partie des installations des mines. L’énergie solaire produite, remplaçant le diesel, permet aux mines ayant déployé cette station de recharge solaire d’effectuer de fortes économies avec un investissement rentabilisé en quelques années. En moyenne, pour 3 kWh équivalent à 1 litre de diesel, 50 000 euros peuvent être économisés annuellement par station déployée, soit 1 500 000 euros sur 30 ans. Bon à savoir : la capacité de production d’énergie de la station solaire permet de recharger plusieurs batteries des machines L140B et même d’utiliser l’électricité pour d’autres usages dans l’exploitation.

La station solaire autonome de Tysilio, une solution fiable

La Tysilio Solar Station est une innovation conçue dans l’optique de permettre aux entreprises de produire une énergie fiable et verte tout en faisant des économies sur leurs factures d’énergies. Sa polyvalence lui permet de se coupler à un réseau électrique, un système de générateur ou un système de batterie. Déjà implantée dans des zones isolées en Afrique, la station solaire de Tysilio permet maintenant aux sites miniers de produire de l’énergie solaire en autonomie. Les solutions Tysilio sont garanties sur 10 ans. Sous réserve de maintenance régulière et de contrôle technique effectué par Tysilio, cette garantie couvre toutes les parties de l’installation.

Une alimentation en énergie tout terrain grâce à une centrale solaire

Du fait de l’isolation des sites miniers et des carrières, l’approvisionnement électrique y est difficile. De fait, le réseau peut être à plusieurs kilomètres du chantier et le carburant alimentant les équipements comme les machines et les groupes électrogènes est compliqué et couteux à acheminer dans ces zones. C’est là qu’intervient la centrale photovoltaïque au sol de Tysilio. Cette innovation est transportable dans un conteneur de 20 pieds, ce qui la rend facilement déployable à n’importe quel endroit du globe et permet de la déplacer en cas de besoin. La Tysilio Solar Station est déployable dans tous types d’environnement, pour peu que le terrain soit plat et avec peu ou pas d’ombrage. C’est généralement le cas lors d’opérations de minages. De fait, lors de ces opérations de minage écoresponsable en zone isolée, aucune étude de sol ou de travail de terrassement ne sont nécessaires. Déployée directement sur une zone isolée dès 500m², elle permet de fournir en énergie les différents engins de chantier ou les installations. Grâce à cette centrale, le minage photovoltaïque est devenu une réalité. Finalement, cette collaboration, en plus de démontrer un fort engagement RSE et une volonté d’innover de la part d’Aramine et de Tysilio est, à long terme, une révolution dans le milieu minier, surtout pour des sites isolés.