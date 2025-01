Dans la Sarthe, ETE Formation lance un programme qui initie Ã  la pose de modules photovoltaÃ¯ques

Basée au Mans, ETE Formation propose des cursus adaptés aux évolutions du marché du bâtiment et des énergies renouvelables. Une nouveauté au programme : la formation Poseur de Panneaux Photovoltaïques. Une formation complète et accessible !

Dans un contexte où la transition énergétique exige une main-d’œuvre qualifiée, ETE Formation lance un nouveau programme : Poseur de Panneaux Photovoltaïques. Cette formation répond à la demande croissante en techniciens capables de poser des installations photovoltaïques dans le respect des normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

Sept semaines pour apprendre un nouveau métier

D’une durée totale de 140 heures, réparties sur sept semaines avec des périodes d’interruption pour optimiser l’apprentissage, ce parcours s’adresse aux artisans, salariés et personnes en reconversion professionnelle. Les participants apprennent à poser des panneaux solaires sur divers types de structures, à maitriser les spécificités des systèmes électriques en courant continu, et à garantir des installations conformes aux attentes des exploitants, assurances et propriétaires. Les modules incluent :

Habilitation aux risques électriques et travaux en hauteur – échafaudage

Techniques de tous types de pose de panneaux photovoltaïques.

Étanchéité et raccordements électriques.

Réglementation et exigences des assurances.

Un apprentissage pratique et encadré

Grâce à des ateliers sur des plateformes pédagogiques, les stagiaires mettent en œuvre des cas concrets grâce aux connaissances acquises en théorie. Encadrés par des formateurs expérimentés et des professionnels de terrain, ils bénéficient d’un encadrement personnalisé et d’évaluations régulières pour garantir leur progression.

Une réponse à la transition énergétique

Dans un contexte de forte demande pour les solutions photovoltaïques, cette formation répond à un double enjeu : former des professionnels compétents et garantir des installations pérennes sécurisées. La formation est limitée à 12 participants par session afin d’assurer un suivi individualisé. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, contactez ETE Formation au Mans sur contact@ete-formation.com.