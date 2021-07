SolarEdge prÃ©sente les avantages de l’optimisation du courant continu pour les installations rÃ©sidentielles en France

Avec le lancement d’un nouvel onduleur triphasé, SolarEdge étend l’optimisation du courant continu et ses solutions de sécurité avancées aux toitures de petites tailles et propose une flexibilité de conception sans précédent. Prêt pour l’avenir afin de répondre aux besoins évolutifs des propriétaires !

Le nouvel onduleur SolarEdge surmonte les restrictions typiques de la conception des systèmes PV, telles que les toits complexes, les toits de petite taille, les obstructions et la diversité des types de panneaux. Il permet une installation plus simple des systèmes de 3 à 5 kW avec 8 modules et plus d’une puissance supérieure à celle prise en charge précédemment. La solution prend en charge plusieurs orientations et inclinaisons de toits sur la même chaîne. Grâce à des mises à niveau faciles, telles que le stockage sur batterie et les dispositifs d’énergie intelligents, l’onduleur est désormais en mesure d’exploiter davantage la production d’énergie excédentaire pour le propriétaire et offre davantage de possibilités de vente incitative pour les installateurs. Prêt pour les batteries, l’onduleur triphasé représente une solution unique pour le stockage d’énergie et le photovoltaïque en réseau. La solution prend en charge un surdimensionnement de 200 % du courant continu (avec une longueur de chaîne maximale de 25 modules) lorsqu’elle est connectée à la nouvelle batterie SolarEdge, prévue pour 2021. Disponible dans cette gamme de puissance 3kW, 4kW et 5kW.