1er Forum europÃ©en sur la mobilitÃ© Ã©lectrique le 15 et 16 fÃ©vrier prochain Ã  Marseille

L’électromobilité a le vent en poupe. Elle a également désormais son Forum européen. Ce premier événement du genre intitulé « Energy for Smart Mobility » se déroulera les15 & 16 février prochains à Marseille. La vocation de ce rassemblement est de devenir le rendez-vous incontournable des solutions énergétiques pour la mobilité électrique en Europe.

Technologies d’optimisation de la charge, valorisation des énergies renouvelables et du stockage, Vehicle-to-Grid, solutions numériques et blockchain, recharge de haute puissance et bus électriques, business models et services innovants… Pour tout savoir sur la mobilité électrique !

