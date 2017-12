L'Alliance solaire internationale d'ores et dÃ©jÃ  opÃ©rationnelle

Lancée le 30 novembre 2015 à la COP 21 de Paris, l’Alliance Solaire Internatioanle est, en deux ans, devenue une réalité : elle compte suffisamment de membres et de ratifications pour pouvoir fonctionner. Le lancement officiel de l’ASI s’est déroulé à Paris lundi 11 décembre en présence de Ségolène ROYAL, chargée par le président de la République Emmanuel MACRON du suivi de l’Alliance Solaire Internationale. Son siège sera installé en Inde, avec le soutien de la France. Ses 44 pays signataires sont parmi les plus ensoleillés du monde puisqu’ils se situent entre le Tropique du Cancer et le Tropique du Capricorne, dans la « ceinture solaire » (sunbelt).

Ils devraient bénéficier de la généralisation des énergies solaires dans les prochaines décennies, si l’ambition se réalise de rassembler à terme les « 1000 milliards de dollars qui sont le prix pour sauver l’humanité et pouvoir promouvoir un accès universel à l’énergie », selon les mots du Premier ministre indien Narendra Modi, inspirateur du projet. Pour l’heure, le gouvernement indien s’est engagé à une mise de départ de 27 millions de dollars. Les financements sur une base volontaire – proviendront de ses membres, des agences des Nations unies, de la Banque mondiale, d’autres pays comme la France et de contributions du secteur privé. Prochaine réunion de travail de l’ASI le mardi 9 janvier 2018 à Paris.