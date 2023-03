INDUSTRIE/Systovi dope sa capacité de production de panneaux solaires dernière génération

Lundi 6 mars dernier, Systovi a inauguré dans son usine à Carquefou (44), sa ligne de production de panneaux solaires OPTYMO dernière génération. L’évènement s’est déroulé en présence de François Guérin, Président-directeur général de CETIH et de Paul Toulouse, Directeur général de Systovi. Grâce à ce nouvel outil, l’entreprise va multiplier par deux sa capacité de production et délivrer près de 100 000 panneaux solaires par an.

Un doublement de la production

Ce nouvel outil industriel va permettre d’atteindre la production de près de 100 000 panneaux solaires par an soit l’équivalent de 40 MW de puissance installée. Plus de 18 mois de conception et de fabrication, 6 mois d’installation, et 1,5 M€ d’investissement ont été nécessaires pour la réalisation de cette nouvelle ligne de production. L’entreprise est passée de 60 à 85 collaborateurs, avec des équipes qui opèrent désormais 24h/24. « Cet investissement témoigne de notre conviction à maintenir et à développer, en France, nos compétences et notre savoir-faire industrielle dans le secteur de l’énergie solaire à un moment où 95% des panneaux distribués en Europe proviennent de Chine. En outre, l’arrivée d’un nouveau laminateur à l’été prochain viendra également renforcer notre capacité à répondre à la demande accrue de développer le solaire sur le territoire français » détaille Paul Toulouse, Directeur général de Systovi.

Systovi élargit sa gamme de panneaux photovoltaïques avec ATEC

Grâce à cette nouvelle ligne de production, Systovi élargit son offre de panneaux photovoltaïques en proposant des panneaux OPTYMO allant de 375Wc à 400Wc et intégrant les cellules de dernière génération M10. Ils s’adressent aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités qui souhaitent développer leur autoconsommation énergétique grâce à des modules bénéficiant des dernières technologies cellulaires. De plus, les panneaux destinés spécifiquement à un usage sur toiture (en tuiles ou en ardoises) bénéficient de l’Avis Technique délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Cela permet aux installateurs de proposer des produits contrôlés par un organisme certificateur agréé par l’État et de faciliter l’assurabilité des professionnels.

Des solutions solaires conçues et fabriquées en France

Les différentes étapes de fabrication nécessaires à la fabrication des panneaux se déroulent sur le site de production situé à Carquefou, près de Nantes (44). Les cellules sont découpées et assemblées pour former des modules solaires qui seront ensuite laminés, cadrés et testés. Le contrôle humain est présent à chaque étape de la fabrication pour garantir la qualité́ de chaque produit. « En tant que spécialiste de solutions éco-énergétiques, j’accorde une grande importance à la qualité, à la durabilité et à la provenance des modules. En passant exclusivement par des partenaires français, je m’assure de proposer des produits adaptés aux caractéristiques des habitats français comme les toitures en tuiles ou en ardoises, ce qui est moins le cas si je m’approvisionne dans d’autres pays » commente Philippe Tapia, gérant de SLER, entreprise landaise de solutions éco-énergétiques.

À propos de Systovi

Créé en 2008, filiale du groupe CETIH depuis 2018, Systovi s’investit depuis 15 ans dans la conception, le développement et la fabrication de solutions solaires en France. Doté d’un site industriel à Carquefou, près de Nantes, Systovi emploie aujourd’hui près d’une centaine de collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 12,4 M€.