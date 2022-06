Think-tank France Territoire Solaire : faire entrer la France dans une nouvelle Ã¨re Ã©nergÃ©tique

Pourquoi développer massivement l’énergie solaire en France ? Le think-tank France Territoire Solaire publie une étude avec l’appui du cabinet EY afin d’apporter des réponses chiffrées et argumentées à cette question, dans la perspective des débats à venir sur la planification de la trajectoire énergétique française. Compétitive, plébiscitée par les Français et rapidement déployable, l’électricité solaire photovoltaïque peut répondre aux besoins de développement de capacités de production d’électricité décarbonée d’ici 2030 tout en générant de multiples retombées à la fois économiques, environnementales et sociétales sur tous les territoires. Décryptage !

Au fil des années, de nombreuses études et analyses ont été menées respectivement sur l’impact de l’énergie solaire dans la réduction de l’empreinte carbone du mix électrique, sur son impact environnemental, sur les créations d’emplois, sur les retombées économiques pour les territoires, etc. Mais peu de contributions avaient jusqu’à présent ambitionné de construire une vision globale de l’énergie solaire pour la France.

1€ investi par l’Etat aura permis de générer 7€ de contribution au PIB

Le think-tank France Territoire Solaire a mobilisé ses membres (et tout particulièrement les sociétés Photosol, CVE, kiloWattsol, Ze Energy, Sun’R, ib vogt, Orion Energies, le Syndicat des Energies Renouvelables et le syndicat Enerplan), et a mené un travail approfondi avec l’appui du cabinet EY pour démontrer la valeur globale du solaire en France, en identifiant et quantifiant rigoureusement les valeurs stratégique, économique, sociétale et environnementale associées au développement de la filière solaire photovoltaïque. Il en découle trois constats principaux. En premier lieu, le développement de l’énergie solaire est désormais une source de revenus et d’économies pour la collectivité. L’étude démontre que l’investissement consenti par l’Etat depuis 10 ans a généré des retombées significatives : 1€ investi par l’Etat aura permis de générer 7€ de contribution au PIB sur la période 2012-2030. De même, 1€ investi par l’Etat aura généré 4,2€ de recettes publiques (taxes et cotisations) sur cette période. Raccorder 30 GW de nouvelles capacités solaires d’ici 2028 pour atteindre les objectifs prévus par la PPE permettra de générer +7,7 Mds€ de recettes directes pour l’Etat sur l’ensemble de la période 2022-2030 par la seule mécanique des prix de l’électricité, sans inclure ici les recettes issues des taxes et cotisations. En second lieu, dans un contexte géopolitique incertain, l’énergie solaire apparait comme indispensable pour réduire la dépendance française aux combustibles importés comme le gaz naturel, pour sécuriser l’approvisionnement électrique national, pour favoriser notre autonomie et indépendance énergétiques et ainsi garantir notre souveraineté nationale.

52 000 emplois en France à horizon 2030

Le solaire constitue une « option sans regret » à l’heure où l’on planifie notre trajectoire énergétique, et sa rapidité de déploiement est un facteur clé permettant de faire face à l’urgence. Enfin, le solaire est une énergie à impact socio-environnemental favorable et fait bénéficier tous les territoires de nombreuses externalités positives. La filière solaire photovoltaïque permettra de soutenir jusqu’à 52 000 emplois (ETPs directs et indirects) en France à horizon 2030 dans le cas du respect de la fourchette haute de la PPE (44 GW raccordées en 2028) et de la relocalisation de certains segments de la chaîne de valeur.

Le déploiement de l’énergie solaire

Une nouvelle ère énergétique rapide dans les territoires est facilité par la forte acceptabilité dont elle bénéficie auprès des Français. L’énergie solaire permet de créer un circuit court d’énergie, de diminuer les pertes, de valoriser des friches, d’accompagner l’agriculture face au bouleversement climatique et d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles locales de chaque territoire. Son développement est également la source de nouvelles formes de solidarités locales, par exemple via l’autoconsommation. Abondante, renouvelable, locale, compétitive : ces multiples atouts conjugués font de l’énergie solaire un pilier incontournable face au défi énergétique et climatique. C’est afin que ces dimensions soient pleinement prises en compte à l’heure où l’on planifie notre trajectoire énergétique, que la filière s’est réunie afin de proposer une vision globale du rôle et des retombées de l’énergie solaire en France.

La France ne peut pas se permettre de prendre davantage de retard

« La crise énergétique et géopolitique que nous traversons est un rappel à l’ordre : la France ne peut pas se permettre de prendre davantage de retard face aux profondes mutations à l’œuvre dans le secteur de l’énergie. Les progrès fulgurants réalisés par la filière solaire ces dernières années rendent obsolètes de nombreuses grilles de lecture. Le développement massif du solaire photovoltaïque en France est aujourd’hui non seulement une impérieuse nécessité, mais constitue aussi l’opportunité d’un projet industriel de vaste ampleur, qui va bien au-delà d’une simple transformation de notre système électrique. Les enjeux en matière d’indépendance énergétique, d’aménagement du territoire, de compétitivité de notre énergie, de réindustrialisation de notre pays, sont immenses. Je forme le vœu que cette contribution puisse éclairer les choix à venir, tandis que s’ouvre une nouvelle ère énergétique ! » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire. «

La filière est prête

Alors que s’ouvrent les discussions sur la future programmation pluriannuelle de l’énergie, cette publication de France Territoire Solaire, fruit d’un travail collectif approfondi de nombreux acteurs de la filière, vient démontrer et quantifier les nombreux bénéfices que l’énergie solaire apporte à notre pays et nos territoires. RTE a montré que c’était possible, FTS a montré que c’était souhaitable, il reste désormais aux pouvoirs publics à créer les conditions pour un déploiement massif de l’énergie solaire en France. La filière y est prête et Enerplan a fait des propositions concrètes en ce sens, à travers son Plan d’Urgence et sa Vision 2050, pour rendre possible l’atteinte des objectifs fixés par le Président de la République dans son discours de Belfort : multiplier par 10 la capacité du parc solaire français » déclare Daniel Bour, Président d’Enerplan. « L’étude que publie aujourd’hui France Territoire Solaire, à laquelle le Syndicat des énergies renouvelables a contribué activement, apporte une nouvelle démonstration de la compétitivité de la filière solaire française, dont le dynamisme est clairement établi sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les entreprises et les salariés du secteur sont pleinement investis pour poursuivre cette dynamique dans un cadre industriel renouvelé et porteur de développement dans tous les territoires », déclare Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Mettre en place les conditions propices à cette accélération

« Les progrès spectaculaires effectués par la filière solaire photovoltaïque au cours de la décennie passée en font aujourd’hui une solution compétitive privilégiée pour répondre aux enjeux majeurs auxquels est confronté le secteur de l’énergie en France et en Europe. L’accélération du développement du solaire photovoltaïque adressera les enjeux de sécurité d’approvisionnement face à une baisse historique du niveau de disponibilité du parc nucléaire et à la nécessaire réduction du recours au gaz, tout en contribuant à juguler l’envolée des prix de marché de l’électricité. Cette accélération a également vocation à générer des recettes substantielles pour l’Etat et les Collectivités, via le fonctionnement des mécanismes encadrant la rémunération de l’électricité solaire et les multiples retombées fiscales des centrales, et de soutenir une filière créatrice d’emplois sur l’ensemble du territoire national. Il incombe désormais aux pouvoirs publics de mettre en place les conditions propices à cette accélération » déclare Alexis Gazzo, Associé EY.

www.franceterritoiresolaire.fr