Le nÃ©erlandais Oceans of Energy va construire 1 MW d’Ã©nergie solaire offshore au large de Scheveningen

Le solaire en mer a-t-il de beaux jours devant lui ? En 2022, la société batave Oceans of Energy réalisera en l’extension du premier système solaire offshore au monde, notamment soutenue parle groupe Vattenfall. Attention à la vague !

Oceans of Energy et ses partenaires ont récemment confirmé la mise à l’échelle (x20) du premier système de ferme solaire offshore au monde de 50 kW à 1 MW. Dans les années à venir, l’entreprise prévoit d’étendre encore ce système à 10 MW puis 100 MW, soit l’équivalent de l’approvisionnement énergétique de 30 000 foyers. L’extension du système solaire offshore à 1 MW est soutenue par une contribution publique de l’arrangement Demonstration Energy and Climate Innovation (DEI+), fourni par l’Agence néerlandaise des entreprises (RVO).

« Avec le passage à 1 MW, nous réalisons un autre pas de géant vers un avenir dans lequel les Pays-Bas peuvent répondre à tous leurs besoins énergétiques à partir d’énergies renouvelables provenant de leur propre mer et de leurs terres. Avec seulement 5 % de la mer du Nord néerlandaise, nous pouvons générer la moitié de l’ensemble des besoins énergétiques néerlandais avec l’énergie solaire offshore », a déclaré Allard van Hoeken, fondateur et PDG d’Oceans of Energy.

Il poursuit : « Je suis extrêmement fier de l’équipe d’Oceans of Energy, de nos partenaires et observateurs, du gouvernement néerlandais et de toutes les parties qui contribuent à ajouter cette nouvelle technologie au mix énergétique des Pays-Bas et dans le monde. Après tout, la moitié de la population mondiale vit dans des régions côtières ». Plus d’une vingtaine d’acteurs de premier plan, tels que Vattenfall et RWE Renewables, ont rejoint ce projet en tant que partenaires ou observateurs.

www.youtube.com/watch?v=3TNZhZTVapc&t=36s