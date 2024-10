Bourgeois Global veut devenir la marque leader du solaire rÃ©sidentiel en France

Créée en 2010 par Ronnie Chaine, Bourgeois Global est une marque française spécialisée dans les solutions énergétiques renouvelables. En déployant plus largement sa gamme complète de solutions photovoltaïques, Bourgeois Global ambitionne de renforcer sa position de marque de référence dans le solaire résidentiel et petit tertiaire en France. Autour d’un objectif : prendre le leadership du marché !

À ce jour, la marque Bourgeois Global est distribuée dans plus de 40 points de vente à travers la France, via des comptoirs partenaires historiques (Solipac, Cegeclim, ETD, CClim, BO2, BCA) qui représentent un réseau de plus de 4 000 installateurs. Elue marque préférée des Français en décembre 2023, Bourgeois Global passe un nouveau cap avec la signature d’un accord de distribution avec les autres sociétés du groupe Martin Belaysoud : Téréva et NED. « Le déploiement de Bourgeois Global chez Téréva et NED est une étape majeure de notre stratégie ENR. Elle illustre la capacité du Groupe à capitaliser sur les atouts des sociétés qui nous rejoignent. Surtout, cette marque propre vient compléter notre dispositif unique sur le photovoltaïque : partenariat assurance décennale, appui aux démarches administratives, dimensionnement, offre de supportage à J0 …» déclare Arnaud Paris, Directeur des activités EnR de Téréva et de ses filiales. Grâce à cet accord, le réseau de distribution de Bourgeois Global passera, dès le mois d’octobre 2024, à plus de 200 points de vente en France, offrant un maillage territorial extrêmement fin. « À travers cet accord, Bourgeois Global est en passe de devenir la marque de solaire résidentiel la plus distribuée en France, bénéficiant d’une grande proximité auprès de nos partenaires installateurs. Cette notion de services et de présence terrain fait partie de l’ADN du groupe », explique Patrice Malonni, président délégué du groupe HRC Environnement.

« Bourgeois Global propose aux professionnels un écosystème de services »

Pour répondre aux demandes croissantes de ses partenaires installateurs, la marque poursuit l’élargissement de son offre – stockage, bornes de recharge ou monitoring – afin de proposer un écosystème Bourgeois Global toujours plus complet. « Nous sommes très fiers de déployer cette offre à davantage de partenaires installateurs. Grâce à son accord exclusif avec le réseau INTELLIA, Bourgeois Global propose aux professionnels un écosystème de services pour faciliter leur quotidien. Nous souhaitons aussi améliorer nos services auprès du client final qui, au vu du marché, a besoin d’accompagnement. En 2025, nous placerons encore davantage le client au centre de nos préoccupations et Bourgeois Global continuera de s’engager en faveur de la transition énergétique ! », poursuit Patrice Malonni. Et Sébastien Bilbault, Directeur Général de NED de conclure : « L’intégration de l’écosystème de produits Bourgeois Global chez NED marque une étape clé dans notre développement, rendue possible par la force du groupe. La largeur de la gamme Bourgeois Global couvre tous les besoins essentiels d’une installation photovoltaïque et la qualité des produits est reconnue et éprouvée depuis plus de 10 ans. La forte notoriété de la marque, combinée à son caractère différenciant sur le marché, constitue donc un véritable atout pour nos partenaires-installateurs dans la commercialisation de leurs projets solaires auprès des clients finaux ».