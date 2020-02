1 350 â‚¬ : Ã©conomie moyenne rÃ©alisÃ©e en 2019 par les foyers franÃ§ais Ã©quipÃ©s en panneaux PV dâ€™aprÃ¨s In Sun We Trust

Alors qu’en 2019, 25 000 foyers français ont fait le choix d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur logement, In Sun We Trust dresse un bilan des économies réalisées après une année d’exploitation par les foyers s’étant équipés d’une installation photovoltaïque en 2018. S’il s’agit parfois d’un choix guidé par des convictions écologiques, équiper son logement se révèle aussi être un investissement viable économiquement. Sur la base du taux d’ensoleillement en 2019, un foyer français de 4 personnes a en moyenne réalisé près de 1 350 € d’économie sur une facture d’électricité annuelle s’élevant à 1 935 €. Des économies importantes, pour un poste de dépense amené à peser de plus en plus sur le budget des ménages. In Sun We Trust détaille, ci-dessous, les différentes économies réalisées par un foyer type équipé en panneaux photovoltaïques.*

* simulation réalisée sur la base d’un foyer installé à La Rochelle composé de 4 personnes, bénéficiant d’un chauffage électrique alimenté par un ballon électrique de 200 litres. En moyenne, ce foyer consomme à l’année 11 000 kWh soit une facture annuelle d’électricité de 1 850 €. En 2018, ce foyer a décidé de passer au solaire et a fait installer 6 kWc de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Sur sa première année d’exploitation, cet investissement lui fait économiser 1 430 € sur sa facture d’électricité.

Autoconsommation et vente de surplus

Sur une toiture orientée sud, cette installation de 40 m² a produit 8234 kWh en 2019. Utilisant directement une partie de cette production pour sa propre consommation, ce foyer a ainsi réalisé une économie de 732 € sur sa facture d’électricité. Ajoutons à cela les 350 € que ce foyer va gagner, en vendant son électricité solaire non utilisée (« surplus ») à EDF OA (Obligation d’Achat). Les prix à la revente sont de 10 c€ par kWh. Au total, la production de ses panneaux solaires a donc rapporté à ce foyer 1 091 € en 2019.

Prime de l’Etat : 348 € par an pendant 5 ans

En plus des économies réalisées grâce à cette source d’énergie, le foyer peut également bénéficier d’une prime du Ministère de la Transition écologie et solidaire. Mise en place depuis mai 2017, celle-ci correspond à 348 € par an lors de ses 5 premières années d’exploitation. Elle varie en fonction de la puissance de l’installation dont le foyer est équipé et peut aller jusqu’à 2 610 € versé sur 5 ans. Au total, notre foyer rochelais atteint les 1 430 € d’économie en 2019 soit 80 € de plus que la moyenne nationale de 1 350 €. Cette somme évolue en fonction de l’ensoleillement de l’emplacement géographie du foyer et peut ainsi aller jusqu’à 1 540 € sur la Côte d’Azur et descendre jusqu’à 1 230 € dans le Nord-Pas-de-Calais et le Grand-Est.

Un investissement qui génèrera des économies exponentielles

Si en 2019, les foyers déjà équipés d’une installation solaire ont réalisé de belles économies sur leur facture d’électricité, celles-ci sont amenées à devenir de plus en plus conséquentes. En effet, les tarifs réglementés de l’électricité ont augmenté de +7,2 % en 2019. Une tendance qui ne semble pas faiblir puisqu’une hausse de 2,4 % vient être appliquée au 1er février 2020. Autant dire que les foyers français ont tout intérêt à gagner en indépendance face au modèle en place.