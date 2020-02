BeeBryte, CNR et Enalp lancent leur offre de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© intelligente : hip, hip, hip Koura !

Koura est une offre d’électricité intelligente qui prend à contre-pied les offres existantes. Elle allie l’innovation technologique de BeeBryte, l’expertise marché de CNR et l’expérience fournisseur d’Enalp pour réduire les factures énergétiques des gros consommateurs C1 C2 (logistique froid, agro-alimentaire, industriels…). De quoi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs d’énergie !

Fortement incitées à maîtriser leur consommation et le coût de leur approvisionnement électrique, les entreprises, et en première ligne leurs acheteurs, cherchent à optimiser leurs contrats de fourniture. Mais ils doivent composer avec un cadre réglementaire complexe et en constante évolution : incertitudes sur l’ARENH, augmentation du TURPE, poids de la CSPE, manque de visibilité sur le marché de capacité, obligations CEE…

« Quel fournisseur choisir ? Comment réduire ma consommation électrique ? Comment valoriser ma flexibilité ? Comment optimiser ma facture ? Comment réduire mes risques ? Comment consommer plus responsable ? » sont autant de questions qui rythment le quotidien des acheteurs, qui cherchent un fournisseur capable de les conseiller et les accompagner dans leur stratégie, et réellement motivé à les aider à réduire leur facture.

Koura, l’énergie à contre-courant

Alliance de l’innovation technologique de BeeBryte, de l’expertise marché de CNR et de l’expérience fournisseur d’Enalp, trois acteurs fortement impliqués dans la transition énergétique, l’offre Koura est née de la conviction que l’électron le plus responsable est d’abord celui qui n’est pas consommé. L’incompatibilité de cette vision avec le modèle économique classique, reposant sur le nombre de kWh vendus, a conduit à repenser en profondeur le rôle d’un fournisseur d’électricité et sa relation avec ses clients, pour créer un intérêt réciproque à réduire leur facture d’électricité. En partageant la valeur des économies de facture réalisées, l’offre de fourniture d’électricité intelligente Koura opère un changement de paradigme, avec un engagement fort et naturel à accompagner le client pour consommer moins, mieux et moins cher.

S’appuyant sur un contrat de fourniture porté par Enalp, l’offre Koura intègre de base une analyse de l’activité et de la consommation énergétique, une optimisation de la puissance souscrite et de la stratégie d’approvisionnement tenant compte des diverses options et mécanismes activables, et la mise en place d’un monitoring temps réel de la consommation et de sa prévision.

Pour les bâtiments logistiques ou l’industrie agro-alimentaire, la solution BeeBryte permet ensuite le pilotage automatique et en temps réel des équipements froids grâce à sa passerelle IoT connectée à une intelligence artificielle, afin de générer des gains en efficacité énergétique et optimiser le TURPE.

Un électron vert à la provenance tracée et garantie

Pour les industriels disposant de flexibilité (papeterie, métallurgie, mécanique, chimie, traitement d’eau potable…) BeeBryte propose un service de planification assistée et optimisée des process de production, directement connecté via CNR aux marchés court-terme de l’électricité. Prix fixe, prix indexé, prix spot ou toutes leurs combinaisons, Koura s’adapte au profil de ses clients et s’implique durablement dans la réduction de la consommation énergétique, tout en travaillant à la réduction du coût du kWh grâce à une modulation de la consommation tirant le meilleur parti de la structure tarifaire et des diverses opportunités de marché et services réseau.

Enfin, pour les clients qui le souhaitent, l’alliance avec CNR permet de répondre aux plus grandes ambitions d’éco-responsabilité, avec la possibilité d’opter pour un électron vert, dont la provenance est tracée et garantie au pas demi-horaire. Koura, c’est la gestion sereine et efficace de sa consommation électrique grâce à la combinaison en une seule offre de la fourniture d’électricité, la valorisation de la flexibilité et de l’efficacité énergétique.