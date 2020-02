La Californie impose les panneaux solaires sur les nouvelles constructions depuis le 1er janvier 2020

Depuis le 1er janvier dernier, en Californie, les défenseurs de l’énergie solaire vivent leur American Dream. Dans l’État le plus peuplé du pays, chaque maison nouvellement construite doit désormais être dotée de suffisamment de panneaux solaires pour satisfaire ses besoins en électricité. Une révolution !

C’est une révolution silencieuse cachée dans les codes du bâtiment approuvés à l’unanimité par la California Energy Commission (CEC) en 2018. Des panneaux solaires sont installés sur seulement 20% des nouvelles maisons de l’État. Ce chiffre atteindra 100% pour chaque maison neuve de moins de quatre étages. La CEC s’attend à ce que cela ajoute 74 000 nouvelles installations solaires en 2020. À titre de comparaison, 127 000 systèmes photovoltaïques résidentiels ont été installés en 2017, la plupart sur des maisons existantes. Les programmes solaires communautaires approuvés dans le cadre du nouveau mandat les verront se multiplier.

La production d’électricité solaire est toujours un luxe pour la plupart des propriétaires, malgré une baisse de 23% des coûts solaires résidentiels au cours des cinq dernières années. Du jour au lendemain, cependant, les nouveaux codes du bâtiment de la Californie les ont transformés en un équipement standard. “Il y a 100 000 clients par an qui verront l’acquisition de l’énergie solaire à domicile comme quelque chose de tout à fait normal et intégré à l’équipement de base de la maison”, a déclaré Abigail Ross Hopper, chef de la Solar Energy Industries Association. “Je suis convaincu de la normalisation de l’expérience solaire”.

Les constructeurs de maisons vont déjà dans cette direction. PulteGroup, l’un des plus grands constructeurs de maisons du pays, a construit sa première maison à consommation énergétique nette zéro pour préparer la réglementation de 2020. Son PDG Ryan Marshall a déclaré aux investisseurs en 2018 que sa société s’orientait vers le solaire en standard. “Nos communautés dans le sud de la Californie ont eu l’énergie solaire en standard depuis plus d’un an”, a-t-il déclaré. “Dans le nord de la Californie, nous sommes à peu près 50/50. Tous les immeubles multifamiliaux de 3 et 4 étages n’ont pas tous l’énergie solaire aujourd’hui, mais ils le feront avec le temps. »

Le coût des systèmes solaires – environ 8 400 $ par unité en moyenne sera compensé par des économies à long terme, prédit la CCE. Les constructeurs lissent les coûts d’installation dans des baux de 25 ans afin que les acheteurs ne paient pas d’avance. La CCE estime que les systèmes solaires ajoutent 40 $ de plus par versement hypothécaire mensuel, mais économisent environ 80 $ sur les factures d’électricité chaque mois. La plupart des jeunes acheteurs de maison sont prêts à payer jusqu’à 3% de plus pour les maisons qui permettent des économies d’énergie, et 50% des acheteurs disent qu’une maison éconergétique est une priorité absolue.

Et d’autres États commencent à suivre l’exemple de la Californie. Le Massachusetts, qui vise à réduire les émissions de carbone de 80% en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2050, envisage une loi pour l’installation de panneaux solaires sur la plupart des nouvelles constructions, doublant ainsi la capacité solaire de l’État. Les nouveaux codes du bâtiment de la Californie ont été cités comme source d’inspiration. Beaucoup d’autres pourraient suivre alors que huit États (et le District de Columbia et Porto Rico) ciblent une électricité 100% renouvelable ou sans carbone d’ici 2050.