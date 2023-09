Sorégies 100% Poitou’Vert : une offre pour consommer de l’électricité verte en circuit court

Depuis près de 100 ans, le Groupe Sorégies fournit, avec succès, de l’électricité à ses 150 000 clients dans la Vienne. Attaché à les accompagner vers un virage énergétique nécessaire, le producteur-fournisseur poursuit sa stratégie pour définitivement rapprocher la production d’énergie renouvelable de la consommation. Dans cette dynamique, l’énergéticien annonce le lancement d’une nouvelle offre plus durable et plus locale : Sorégies 100% Poitou’Vert !

Cette offre protectrice garantit un approvisionnement de proximité à moindre coût avec un tarif très compétitif : une réduction de 6% par rapport au Tarif Réglementé de Vente de l’Électricité (TRVE) au moment de son lancement ! Découverte de Sorégies 100% Poitou’Vert, l’illustration d’une boucle énergétique locale.

Le Groupe Sorégies s’engage jour après jour à rendre la transition énergétique et écologique accessible à ses clients en les accompagnant vers une consommation plus responsable et une maîtrise de leur destin énergétique. Partenaire historique des territoires, l’entreprise poursuit sa stratégie basée sur la décentralisation de l’énergie en faveur d’une consommation en circuit court.

Eolien, photovoltaïque et hydroélectricité

Pour preuve, le Groupe Sorégies vient de lancer une nouvelle offre d’électricité encore plus verte et plus locale : Sorégies 100% Poitou’Vert. Sa caractéristique ? 100% de l’énergie consommée, via cette offre, provient d’énergies renouvelables produites dans la Vienne et en Nouvelle-Aquitaine. Pour couvrir la consommation de ses clients Sorégies 100% Poitou’Vert, le producteur-fournisseur intégré s’appuie en particulier sur 5 de ses parcs d’énergie renouvelable dans les départements de la Vienne et du Lot-et-Garonne :

- Parcs éoliens de Mont-Joubert en pays Civraisien et de Lusignan ;

- Parcs photovoltaïques de l’Arena Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou et Montmorillon ;

- Parc hydroélectrique de Fumel.

Grâce à sa stratégie de développement des énergies renouvelables, initiée il y a une vingtaine d’années, le Groupe Sorégies peut, pour cette offre, proposer un mix énergétique propre mariant éolien, photovoltaïque et hydraulique. Un approvisionnement hybride et équilibré à l’image du parc complet de l’énergéticien composé de 257 installations d’énergie décarbonée réparties partout en France. Ces sources en énergie diversifiées permettent de répondre aux contraintes de consommation saisonnière et d’assurer un approvisionnement en électricité verte tout au long de l’année.

Une offre qui protège le pouvoir d’achat des habitants de la Vienne

Avec cette offre commercialisée sur sa zone de desserte historique, le Groupe Sorégies s’engage, dans la durée, pour le pouvoir d’achat de ses clients tout en œuvrant pour la souveraineté énergétique du territoire de la Vienne. Ainsi, grâce à sa présence sur toute la chaîne de valeur de l’énergie et donc à sa maîtrise de la production de l’énergie commercialisée, l’entreprise garantit une offre indexée sur les TRVE se situant, au moment de son lancement, à -6% par rapport au tarif réglementé de vente. Un engagement en faveur de ses clients, pour lutter contre les fluctuations des prix de l’énergie et les soutenir face aux difficultés économiques auxquelles ils ont pu être confrontés ces derniers mois.

Frédéric Bouvier, Directeur Général du Groupe Sorégies confie : “Sorégies 100% Poitou’Vert est l’illustration du modèle du Groupe Sorégies : une boucle énergétique locale à l’échelle de notre département. Cette nouvelle offre en circuit court marque une étape importante dans notre stratégie d’accompagnement des territoires vers une énergie plus durable et plus locale dont le prix est maîtrisé. Grâce à notre ambitieuse politique d’investissement dans les énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, nous contribuons au dynamisme économique et à la transition écologique de la région, tout en continuant d’étendre notre souveraineté énergétique et de construire une communauté territoriale d’énergie à l’échelle de la Vienne.”