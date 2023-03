Omnes Capital prend une participation dans le dÃ©veloppeur international de PV CCE

L’investisseur français en capital-investissement et en infrastructures Omnes prend une participation dans le spécialiste austro-allemand du photovoltaïque, CCE une association de deux pionniers du secteur photovoltaïque avec une présence sur plusieurs marchés européens et au Chili et un pipeline de projets de plus de 4 GW. Omnes soutiendra la transformation de CCE en un IPP européen de premier plan et prévoit d’investir à cet effet un montant à trois chiffres en millions dans l’entreprise.



L’investisseur en capital-investissement et en infrastructure Omnes, basé à Paris, a pris une participation dans le leader austro-allemand du développement photovoltaïque CCE, basé à Vienne. L’investissement a été réalisé via Capenergie 5, la cinquième édition du fonds d’infrastructure d’Omnes axé sur les énergies renouvelables. Les fonds fournis par Omnes devraient permettre à CCE d’accélérer sa croissance pour devenir un IPP international de premier plan.

Nouvelle structure d’entreprise

Michael Pollan, partenaire chez Omnes, et Yannic Trueb, principal, déclarent : « Nous sommes ravis d’accompagner CCE dans sa croissance passionnante en Europe et au-delà. Cette transaction souligne notre approche visant à soutenir les développeurs de premier ordre dans leur parcours vers l’IPP. Nous sommes convaincus que CCE – avec Omnes et son partenaire de longue date Ärzteversorgung Thüringen – a la possibilité de devenir un acteur de premier plan dans la transition énergétique mondiale ». CCE est née de la fusion de deux développeurs photovoltaïques, l’autrichien Clean Capital Energy et l’allemand enernovum. Les deux entreprises ont été fondées en 2010 et collaborent depuis plusieurs années avec beaucoup de succès sur certains marchés. Avec l’ambition de devenir un IPP européen de premier plan, la holding CCE a été fondée en 2021 avec Ärzteversorgung Thüringen, qui regroupera à l’avenir toutes les unités opérationnelles et le pipeline de projets de plus de 4 GW.

Le partenariat ouvre la voie à l’IPP

Après l’accompagnement d’Ärzteversorgung Thüringen dans le développement de l’entreprise CCE et son financement en grande partie jusqu’à présent, la participation d’Omnes en tant que partenaire stratégique permettra à CCE d’élargir son portefeuille de propriété à long terme et d’accélérer sa transition vers un positionnement de producteur d’électricité indépendant de premier plan. CCE est déjà l’un des principaux développeurs de centrales photovoltaïques associées à des systèmes de stockage d’énergie flexibles dans le sud et le centre de l’Europe. « En prenant une participation dans CCE, l’Ärzteversorgung Thüringen apporte une contribution essentielle et active à la transition énergétique et nous sommes heureux d’avoir trouvé en Omnes un partenaire de premier ordre pour poursuivre le développement de l’entreprise » souligne Daniel Kropp, directeur de la Ärzteversorgung Thüringen explique. Et Martin Dürnberger et Jörg Menyesch, associés gérants de CCE de conclure : « Notre mission est de participer activement et de manière déterminante au tournant énergétique. Pour y parvenir, nous avons besoin de compétences professionnelles et de partenaires financièrement solides. Avec l’Ärzteversorgung Thüringen et Omnes comme associés, nous avons maintenant les meilleures conditions pour cela et nous pouvons apporter notre contribution au tournant énergétique en tant que futur Independent Power Producer (IPP). Le marché est confronté à de grands défis et nous sommes prêts à les relever ».