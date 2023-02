Intersolar Europe/ AgrivoltaÃ¯sme : plus de durabilitÃ© et de rentabilitÃ© pour l’agriculture

Flambée des prix de l’électricité et des énergies fossiles, débat autour de la sauvegarde de la planète et, surtout, le développement durable comme argument commercial : la demande d’installations photovoltaïques de la part des exploitants agricoles continue de croître. Les améliorations réglementaires, telles que la suppression du prélèvement EEG en Allemagne, renforcent également l’intérêt des agriculteurs pour les systèmes photovoltaïques décentralisés. Intersolar Europe et l’Office franco-allemand pour la transition énergétique organisent le webinaire gratuit « Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : potentiels, modèles d’affaires et bonnes pratiques ». Le mardi 14 mars 2023 de 11 h à 12 h, vous saurez tout sur les synergies, les avantages économiques ainsi que les impacts sociaux et environnementaux.

Tendance du secteur de l’énergie, l’agrivoltaïsme désigne l’alliance de l’agriculture et de la production d’énergie par l’intermédiaire des installations photovoltaïques : ces systèmes photovoltaïques de grande taille (installations photovoltaïques) produisent de l’électricité dans des proportions garantissant la rentabilité économique. En ces temps de crise de l’énergie et des matières premières, produire de l’énergie offre des opportunités intéressantes aux agriculteurs d’Allemagne, de France et de toute l’Europe : une autonomie sur le plan de l’électricité et de l’énergie, des coûts nettement inférieurs et de nouveaux modèles économiques grâce à l’injection de sa production d’électricité dans le réseau électrique. Mais se lancer dans la production durable d’énergie nécessite un savoir-faire adéquat sur les plans économique, technique et administratif.

De nouveaux potentiels grâce à la réforme de la loi sur les énergies renouvelables

Jusqu’en juillet 2022, la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) encadrait la taxe sur l’autoproduction d’électricité solaire par le biais de ce que l’on appelle le prélèvement EEG : seules les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kilowatts (kW) destinées à l’autoconsommation étaient exonérées de ce prélèvement. En 2022, celui-ci s’élevait à 3,72 centimes d’euro par kilowattheure (kWh). Pour les installations de plus grande puissance, son taux était fixé à 40 % en autoconsommation. Les agriculteurs limitaient souvent la taille des installations photovoltaïques à 30 kW, alors que leurs besoins en électricité pour la ventilation des étables, le refroidissement du lait, les robots de traite ou les installations de traitement de l’eau et les véhicules électriques étaient souvent bien supérieurs. En supprimant le prélèvement EEG, il est dès à présent intéressant pour les exploitants agricoles d’investir dans le photovoltaïque ou d’agrandir leurs systèmes solaires et dispositifs de stockage existants.

La suppression de ce prélèvement rend également l’autoconsommation plus intéressante pour les installations photovoltaïques de grande puissance. Il est souvent intéressant pour les agriculteurs de valoriser l’excédent d’électricité solaire en chauffage électrique (Power2Heat). Face à l’explosion de la facture de chauffage, cette solution s’avère généralement rentable même sans pompe à chaleur et seulement avec des thermoplongeurs électriques. Ainsi, un chauffage aux granulés déjà en place, un poêle à copeaux de bois ou un cogénérateur peuvent être arrêtés au moins en été et ne fonctionner qu’en hiver.

Avec tracteur et traqueur : l’utilisation mixte est tendance

Alors que les agriculteurs ne montaient généralement des installations photovoltaïques que sur leurs toitures, l’usage mixte des terres agricoles pour la production de denrées alimentaires et d’électricité solaire est de plus en plus tendance. Une possibilité consiste à installer des systèmes solaires au sol avec des trackers dans les champs et les prairies. Ceux-ci suivent la course du soleil et peuvent ainsi produire environ 20 % de plus que des panneaux fixes classiques. Si nécessaire, les panneaux solaires sont orientés de manière à ne pas gêner l’utilisation d’engins agricoles comme les tracteurs.

Une autre solution consiste à couvrir (partiellement) les cultures avec des panneaux photovoltaïques surélevés. Cette technologie est intéressante pour les cultures de fruits, de baies, de vignes et d’herbes aromatiques et, généralement, aussi pour les cultures qui poussent mieux lorsque l’ensoillement est moindre. Dans le cadre de divers projets pilotes, des modules PV semi-transparents ont été installés à six mètres de hauteur sur un hectare. Autre avantage : ces « toits solaires » remplacent les dispositifs de protection traditionnels tels que les filets anti-grêle ou les tunnels en plastique et protègent les cultures contre le dessèchement.

Webinaire gratuit sur l’agrivoltaïsme

Le webinaire gratuit « Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : potentiels, modèles d’affaires et bonnes pratiques », qui aura lieu le 14 mars 2023 de 11 h à 12 h, informera sur les dernières tendances en matière d’utilisation du photovoltaïque dans l’agriculture. « En Allemagne et en France, un développement rapide du photovoltaïque est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés en matière de développement des énergies renouvelables », explique Catherine Rollet, animatrice du webinaire et chargée de mission à l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE). « L’énergie solaire jouera également un rôle important dans l’agriculture dans les années à venir. L’agrivoltaïsme ne contribue pas seulement à la transition énergétique, il peut aussi apporter des avantages à l’agriculture et aux agriculteurs. »

Agrivoltaïsme : un thème phare du salon Intersolar Europe

Pour tout savoir sur le photovoltaïque dans l’agriculture, rendez-vous au salon Intersolar Europe du 14 au 16 juin 2023 à Munich. La session « Agrivoltaïsme en France et en Allemagne: potentiels, modèles d’affaires et bonnes pratiques », qui aura lieu le 15 juin de 15 h 30 à 17 h (Intersolar Forum, stand A3.150), donnera aux visiteurs un aperçu complet des solutions e t des applications déjà en service. Celles-ci seront encore plus concrètes grâce aux nombreux exposants d’Intersolar Europe issus de la filière agrivoltaïque. Seront notamment présents BayWa r.e. AG, l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE), Next2Sun GmbH, Goldbeck Solar GmbH, SunFarming GmbH et bien d’autres encore.