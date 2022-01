Nouvelles du soleil dans le Haut-Rhin : construction par ENGIE Green de la centrale solaire de Volgelsheim

Dans quelques mois, les habitants de Volgelsheim seront des acteurs à part entière de la transition vers la neutralité carbone initiée en France. En effet, c’est à l’été 2022 que la centrale solaire photovoltaïque de Volgelsheim produira ses premiers kilowattheures propres et renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux en faveur du développement durable. Cette centrale sera constituée de 41 472 panneaux photovoltaïques, installés sur 2 304 structures en acier galvanisé, pour une puissance totale de 22,2 mégawatt-crêtes (MWc) et occupera une surface clôturée de 20 hectares. Sa production annuelle de près de 23 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 10 500 personnes, sera distribuée sur le réseau et alimentera en priorité les consommateurs autour de la centrale.

« Cet événement important pour la commune de Volgelsheim est aussi une nouvelle étape pour ENGIE Green : il s’agit de notre 1ère centrale solaire au sol réalisée dans le département du Haut-Rhin. Le projet de Volgelsheim a la particularité de réhabiliter l’ancien terrain d’exercices militaires présent sur la commune. Le chantier se déroulera selon les recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement et obéira strictement à nos critères de propreté et de sécurité. Nous sommes très fiers d’avoir la responsabilité du chantier de construction de ce parc de production d’énergie verte sur ce territoire et restons à votre écoute tout au long de son déroulement » souligne Jean-François Innocenti, Directeur Ingénierie et Construction chez ENGIE Green.