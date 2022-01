Nexans renforce le systÃ¨me de cÃ¢blage colombien pour un mÃ©ga projet solaire

Nexans remporte une partie du contrat portant sur la consolidation du système de câblage de La Loma, le plus grand projet d’énergie solaire qui va être entrepris en Colombie. Pour cette centrale, Nexans a fourni plus de 390 km de câbles basse et moyenne tension. La ferme solaire de La Loma, propriété d’Enel Green Power Colombia, aura une capacité de 187 MW en courant continu et produira 420,5 GWh par an pendant 20 ans.

Nexans a fourni au projet de La Loma des infrastructures complètes pour l’interconnexion des systèmes de conversion d’énergie solaire. Pilotée par Enel Green Power Company, la ferme solaire aura une capacité de 187 MW en courant continu et produira 420,5 GWh par an pendant 20 ans.

Le solaire : la source renouvelable la plus avantageuse

Le Groupe a assuré la fourniture de plus de 390 km de câbles basse et moyenne tension fabriqués dans ses usines en Colombie et au Pérou. L’énergie solaire est en plein essor et représente – à l’échelle industrielle – la source renouvelable la plus avantageuse en raison de son coût inférieur et de la rapidité relative des travaux qu’elle nécessite. La Colombie compte plus de 294 projets d’énergie propre visant à répondre à la demande croissante d’électricité. Selon le Ministère des Mines et de l’Énergie, 12 projets photovoltaïques sont en cours dans la région des Caraïbes, parmi lesquels la ferme solaire de La Loma dans le département de Cesar.

Fourniture de câbles pour des fermes solaires

Michel Villalba, Directeur commercial de Nexans Colombie, commente : « Nous avons pour mission de bâtir l’électrification durable du futur. Nous sommes fiers de contribuer aux objectifs d’énergie renouvelable de la Colombie avec ce projet. Grâce à nos solutions de câblage innovantes, nous pourrons répondre aux besoins d’électricité de la population au moyen d’une énergie propre. » Rappelons que Nexans mène la promotion des énergies renouvelables, fort de son expérience dans la fourniture de câbles pour des fermes solaires participant à des projets totalisant plus de 470 MW en Colombie. Le Groupe conduit la transition vers le nouveau monde de l’électrification, plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous.