Levante prÃ©sente son panneau solaire en fibre de carbone recyclÃ©e au JEC World 2025

JEC World 2025, le salon leader mondial consacré aux matériaux composites et à leurs applications ouvrira ses portes mardi 4 mars au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, pour une édition qui s’annonce exceptionnelle, marquant ses 60 ans d’existence. Dans un contexte de transition énergétique et d’accélération du développement des énergies renouvelables, les matériaux composites s’imposent comme des alliés incontournables. Que ce soit pour l’éolien ou le solaire ils permettent d’optimiser les performances des équipements tout en réduisant leur empreinte carbone.

En cette année 2025, Levante présente au JEC World les premiers panneaux solaires au monde fabriqués à partir de fibre de carbone recyclée. Ces panneaux semi-rigides, sans cadre et sans verre sont légers, durables, portables et robustes, avec une empreinte carbone réduite de 60 % par rapport aux panneaux traditionnels. L’utilisation du rCFRP rend les panneaux exceptionnellement robustes tout en étant légers, ce qui garantit des performances élevées même dans les conditions les plus exigeantes. Cette combinaison de résistance, de portabilité et de durabilité fait de Levante un véritable innovateur dans l’industrie solaire.

Levante et Advanced Composite Solutions (ACS) développent une technologie photovoltaïque révolutionnaire conçue pour repousser les limites de la fabrication solaire traditionnelle. En intégrant des matériaux avancés en fibre de carbone et en bio-résine à un processus de production innovant , cette solution offre des panneaux solaires ultra-légers , ultra-minces et sans verre avec une durabilité inégalée et une qualité de surface de classe A. Actuellement en phase de R&D, ces panneaux intégrés sont conçus pour devenir une partie structurelle, esthétique et entièrement intégrée du produit final, dépassant les limites de fabrication photovoltaïque traditionnelles et redéfinissant les applications solaires dans tous les secteurs.