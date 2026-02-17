EDF power solutions atteint 350 MW de batterie au Royaume-Uni aprÃ¨s la mise en service dâ€™un septiÃ¨me site

EDF power solutions a mis en service un site de batterie (50 MW) Ã Bredbury, dans la rÃ©gion de Manchester, portant Ã 350 MW ses capacitÃ©s de stockage en exploitation au Royaume-Uni.

Cette batterie de 50 MW est la septiÃ¨me dâ€™un portefeuille qui compte au total dix projets et dont le premier a Ã©tÃ© mis en service Ã Oxford en 2020. Les trois sites restants, actuellement en cours de construction, porteront la capacitÃ© totale de stockage batterie dâ€™EDF power solutions au Royaume-Uni Ã plus de 550 MW.

Des projets de batterie colocalisÃ©s sur des sites solaires

EDF power solutions dÃ©veloppe Ã©galement des projets de batterie colocalisÃ©s sur des sites de production dâ€™Ã©nergies renouvelables comme celui associÃ© au parc solaire de Longfield qui permettra de charger ou dÃ©charger jusquâ€™Ã 250 MW dâ€™Ã©lectricitÃ© dans le rÃ©seau. Le gouvernement du Royaume-Uni, qui souhaite augmenter la part des Ã©nergies renouvelables dans son mix Ã©nergÃ©tique, Ã la volontÃ© de garantir aux communautÃ©s et aux entreprises un accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© diversifiÃ©e, fiable, abordable et bas carbone pour les dÃ©cennies Ã venir. Le stockage par batterie, comme celui de Bredbury, joue un rÃ´le clÃ© pour faciliter lâ€™intÃ©gration des moyens de production dâ€™Ã©nergie renouvelable dans le rÃ©seau tout en renforÃ§ant la flexibilitÃ© et la sÃ©curitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique britannique.

Â«Â Optimiser lâ€™utilisation des Ã©nergies renouvelablesÂ Â»

En Ã©quilibrant lâ€™offre et la demande, les batteries rÃ©duisent Ã©galement le recours aux Ã©nergies fossiles, historiquement utilisÃ©es comme levier de flexibilitÃ© pour le rÃ©seau au Royaume-Uni. Â« Investir dans le stockage est essentiel pour assurer un dÃ©ploiement rapide des Ã©nergies renouvelables. En plus de rÃ©duire les Ã©missions de gaz carbonique, le dÃ©veloppement des batteries, comme celle de Bredbury, permet dâ€™optimiser lâ€™utilisation des Ã©nergies renouvelables, gÃ©nÃ©rant des bÃ©nÃ©fices pour les communautÃ©s locales et le pays Â» souligne Simone Sullivan, responsable du stockage chez EDF power solutions UK.