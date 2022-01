Le fournisseur franÃ§ais dâ€™Ã©lectricitÃ© verte et locale PlÃ¼m Ã©nergie prend lâ€™accent anglais

Octopus Energy Group, pionnier britannique de la greentech, vient d’acquérir la société française Plüm énergie, dans le but de fournir de l’énergie verte et moins chère à un plus grand nombre de clients en France et d’intégrer la technologie exclusive de la startup française à Kraken, la plateforme technologique d’Octopus établie à l’échelle internationale. Cet accord de plusieurs millions d’euros marque une nouvelle étape importante dans la stratégie internationale d’Octopus Energy, qui est d’ores et déjà présente, en tant que fournisseur ou producteur, dans 13 pays sur quatre continents.

Plüm énergie va donc devenir Octopus Energy France. L’entreprise continuera à fournir une électricité 100% verte, ainsi que de nouveaux services. Elle a pour objectif de développer rapidement sa base de clients existante, visant un million de contrats d’énergie d’ici 2025 (soit 3,4% de part de marché).

Favoriser un réseau plus écologique et appliquer des tarifs intelligents

Cette expansion intervient peu après le dernier tour de table d’Octopus Energy Group, au cours duquel la société a reçu une injection de 900 millions de dollars de la part de Generation Investment Management et de CPP Investments, portant la valorisation du groupe à environ 5 milliards de dollars. Le plan d’Octopus pour la France sera soutenu par ses branches de production et de technologie. Comme au Royaume-Uni, la société combinera son expertise en matière d’énergie de détail, de production renouvelable et de technologie pour débloquer des tarifs innovants et offrir une expérience client inégalée. Elle intégrera également la technologie propriétaire de Plüm énergie dans sa propre plateforme technologique, Kraken, créant ainsi un service efficace et localisé pour l’équipe française et ses clients existants sur le territoire. Octopus Energy est le fournisseur d’énergie britannique connaissant la croissance la plus rapide, avec 3,1 millions de clients depuis son lancement il y a cinq ans. Son succès repose sur Kraken, sa plateforme technologique propriétaire basée sur le cloud, qui assure une efficacité opérationnelle et un service client exceptionnel, tout en favorisant un réseau plus écologique et en rendant possible des tarifs intelligents. L’acquisition de Plüm énergie permettra à Octopus d’apporter cette innovation en France, accélérant ainsi la transition du pays vers un système énergétique moins cher et plus vert.

Mieux protéger les consommateurs sur tous nos marchés

Plüm énergie est une startup française du secteur de l’énergie avec des références remarquables en France. Elle compte actuellement près de 100 000 clients : des particuliers, des grandes entreprises ou des collectivités locales, comme la Ville de Paris. A l’instar d’Octopus Energy, Plüm énergie est focalisée sur la satisfaction de ses clients. La société a le meilleur score parmi les fournisseurs d’énergie français sur Google Reviews (4,8/5 étoiles). Greg Jackson, PDG et fondateur d’Octopus Energy, commente : « Il n’y a pas si longtemps, Octopus Energy se trouvait là où Plüm énergie se trouve aujourd’hui – franchissant le cap magique des 100 000 clients, développant notre propre technologie et établissant des partenariats avec les autorités locales de grandes villes. Lorsque nous avons rencontré Vincent et son équipe, nous avons eu l’impression de nous regarder dans un miroir. C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée d’avoir cette équipe incroyable à bord pour accélérer notre expansion en France. Non seulement nous serons en mesure d’apporter une énergie plus verte et moins chère aux consommateurs français, et d’intégrer la technologie exclusive de Plüm énergie dans Kraken, mais le plus important pour nos clients est que notre présence sur plusieurs marchés mondiaux augmente notre pouvoir d’achat en matière d’énergie et répartit nos risques, ce qui nous permet de mieux protéger les consommateurs sur tous nos marchés. »

Un coup de foudre

Vincent Maillard, PDG et fondateur de Plüm énergie et bientôt PDG d’Octopus Energy France, ajoute : « Lorsque nous avons rencontré Greg et son équipe pour la première fois, nous avons été sidérés de voir tout ce que nous avions en commun : de la mission d’accélérer la révolution de l’énergie verte à la vision de la façon d’utiliser la technologie pour que les clients puissent directement bénéficier d’une énergie moins chère et plus verte. C’était comme un coup de foudre ! Et bien sûr, nous avons été absolument impressionnés par le succès qu’Octopus Energy a connu au Royaume-Uni et à l’étranger en seulement cinq ans. Rejoindre le groupe Octopus Energy, déjà présent sur quatre continents et récemment lancé dans nos pays voisins, l’Espagne et l’Italie, est donc une grande opportunité pour nous en tant qu’entreprise : la crise climatique est globale, les solutions doivent donc l’être aussi. Ensemble, nous pourrons aller beaucoup plus vite et rendre l’énergie verte accessible et abordable pour tous en France.»

NB : La réalisation de l’opération est soumise à l’approbation finale du ministère de l’économie et des finances, attendue pour la fin janvier.