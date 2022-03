DualSun obtient le label Top Brand PV 2022 pour la 2ème année consécutive

DualSun reçoit à nouveau cette année le label Top Brand PV 2022 France, dans la catégorie panneaux, de la part de l’Institut allemand EUPD Research. L’obtention de ce label prestigieux confirme la place de DualSun dans le palmarès des meilleures marques de panneaux solaires disponibles sur le marché. Il consacre également l’expertise française de DualSun depuis sa création en 2010. EUPD Research, une méthodologie de référence !

La certification Top Brand PV est l’une des plus prestigieuses dans l’industrie solaire internationale. Synonyme de fiabilité et de confiance, ce label est reconnu par l’ensemble de la filière photovoltaïque. L’obtention de cette reconnaissance valide la qualité des modules photovoltaïques de DualSun. Le label Top Brand PV 2022 est le résultat d’une évaluation indépendante. Il est décerné aux entreprises qui reçoivent d’excellents commentaires et des évaluations très positives dans le cadre du « Global PV Installer Monitor » d’EUPD Research. L’enquête compile les opinions d’installateurs solaires en activité sur les marchés solaires de premier plan.

Pour la France, les résultats de cette promotion sont basés sur l’analyse de données collectées auprès de 100 installateurs photovoltaïques du territoire au second semestre 2021. Selon Jérôme Mouterde, Président fondateur de DualSun : “ L’obtention pour la deuxième année du label Top Brand PV 2022 vient récompenser le travail de fond mené par l’équipe DualSun pour développer la qualité de nos panneaux solaires et la faire reconnaître par nos premiers partenaires, les installateurs. La qualité du matériel est essentielle pour accompagner la mutation désormais plus que nécessaire vers une consommation d’énergie non carbonée. ”