Capenergies lance le Club Smart MobilitÃ© Durable, pour dÃ©ployer des solutions Ã©nergÃ©tiques dÃ©carbonÃ©es pour la mobilitÃ©

Le pôle de compétitivité Capenergies lancera le 4 octobre prochain de 9h30 à 16h, au Technopôle de l’Arbois, le Club Smart Mobilité Durable. A travers le Club Smart Mobilité Durable, Capenergies invite les acteurs de la mobilité, de l’énergie et du numérique à travailler ensemble pour accélérer l’innovation, l’apprentissage et la complémentarité des technologies. Il s’agit de mettre en œuvre des solutions énergétiques décarbonées, intelligentes et accessibles pour accompagner le développement de la mobilité durable.

Le pôle fédère déjà sur ses territoires une communauté dynamique, puisqu’il invite chaque année un public d’experts internationaux lors du Colloque Energy For Smart Mobility, co-organisé à Marseille avec Green Univers. Il accompagne des projets Smart Mobilité dans le cadre du programme FLEXGRID de la Région Sud, et contribue au projet européen EnerNetMob, pour la création d’un réseau transnational d’infrastructures de recharge, à l’échelle de la Méditerranée.

Lors de cette 1ère réunion collaborative les participants présenteront leurs compétences et attentes pour identifier des thématiques prioritaires, qui feront l’objet de prochains workshops, parmi lesquelles :

• Logistique et gestion du dernier km,

• Gestion de flotte d’entreprises,

• Mobilité électrique : stockage et « Vehicle-to-X »,

• Intermodalité Terre / Mer / Air,

Les participants pourront découvrir les principaux guichets de financements, régionaux, nationaux et européens, et échanger lors de temps networking.

