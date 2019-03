AO CRE4.5 : JPee remporte 61,4 MW et se place au pied du podium des laurÃ©ats

L’annonce des résultats du dernier appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE4.5) positionne JPee en 4ème place des 119 lauréats, avec 61,4 MW obtenus. Les projets remportés sont tous situés sur d’anciennes décharges. Ces 6 projets gagnés concernent tous des installations sur d’anciennes décharges. Outre la valorisation par la production d’énergie renouvelable de ces sites dégradés, ces projets généreront des retombées économiques directes pour les collectivités, pendant toute la durée d’exploitation du site.

La plus grande centrale solaire sur ancienne décharge de France

JPee remporte un projet emblématique : l’extension de la centrale solaire sur l’ancienne décharge de Bordeaux à Labarde (26 MWc) dont 2 tranches étaient déjà lauréates (33 MWc) lors d’un précédent appel d’offre de la CRE (CRE 4.4.1). Avec cette extension, ce projet deviendra la plus grande centrale solaire sur ancienne décharge de France, d’une puissance totale de 59 MWc. Sylvain Vasseur, directeur du développement et de la construction solaire chez JPee, déclare : « C’est avec fierté qu’en 2020, nous mettrons en service la plus grande centrale solaire de France sur ancienne décharge sur la commune de Bordeaux. Elle s’étendra sur 62 hectares pour une puissance installée de 59 MWc, et une production de 74 600 MWh/an soit l’alimentation en électricité (chauffage inclus) d’envrion 35 000 habitants (l’équivalent de 14 % de la population de Bordeaux) ».

Triplement de la puissance solaire installée d’ici 2022

JP Energie Environnement exploite aujourd’hui 71 MWc de projets solaires, dont 6 centrales au sol (35 MWc) et 43 sur toitures (36 MWc). Les projets lauréats permettent à l’énergéticien de tripler sa puissance installée en énergie solaire, qui sera de 200 MWc d’ici 2022. Les 6 projets remportés confirment la compétitivité de JPee et l’adéquation de sa stratégie de développement depuis plusieurs années.

Un objectif de 500 MW raccordés d’ici 2022, toutes énergies confondues

Avec 800 MW de projets solaire et éolien en développement, auquel s’ajoute 170 MW de projets en construction dans les deux ans à venir, JPee connaît une forte montée en puissance, appuyée par le récent partenariat signé en janvier 2019 avec La Banque des Territoires. Ce partenariat, qui s’apparente à une levée de fonds propres, permet à JPee d’accélérer son développement, et de financer la construction de son large portefeuille de projets, sans remettre en cause son indépendance. JPee a lancé un plan de recrutement d’une dizaine de personnes d’ici 2020. L’ouverture d’une nouvelle agence à Bordeaux est également à l’ordre du jour pour accompagner la croissance des activités dans cette région.

