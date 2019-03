Ã€ partir du 23 mars, la France ne consommera que des Ã©nergies fossiles et nuclÃ©aires

Selon ilek, premier fournisseur d’énergies 100 % vert, gaz et électricité, la production d’énergies vertes en France en 2019 permet seulement 82 jours de consommation sur l’année, faisant ainsi du 23 mars le Grey day 2019 !

Alors que des étudiants et des lycéens ont lancé un appel à la « grève mondiale pour le futur », le 15 mars, pour contester l’inaction politique et l’aveuglement ou le consentement passif d’une partie de l’opinion publique, le samedi 23 mars 2019 marquera la « Journée Grise ». Il s’agit du jour où l’équivalent du stock annuel d’énergies vertes sera épuisé et les Français devront se contenter « d’énergies grises », produites à partir du nucléaire ou d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon).

Selon les chiffres de RTE, Enedis, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et l’Association des distributeurs d’électricité (Adeef), dans un scénario où l’ensemble de la population française ne consommerait que des énergies vertes produites dans l’Hexagone, cette production serait totalement épuisée au bout de 82 jours.On constate cependant une légère amélioration cette année. Plus précisément, les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse, etc.) ont fourni 22,7 % de l’électricité consommée en 2018 en France, une proportion en nette hausse sur un an (+ 4,1 points). Ces performances marquent un rebond car l’année dernière, les énergies renouvelables n’avaient couvert que 18,4 % de la consommation de courant française. Avec ce pourcentage d’énergies renouvelables, la Journée Grise serait tombée le 8 mars en 2018.

« Les énergies renouvelables sont un élément indispensable des sociétés modernes et peuvent constituer l’un des facteurs clés du développement socio-économique d’un pays. » explique Julien Chardon, Co-fondateur et CEO d’ilek « Pour ilek, une transition énergétique efficace en France nécessite une réflexion approfondie et une réforme institutionnelle, qui n’est pas à l’ordre du jour malheureusement. La part des énergies grises en France ne peut être réduite que si des investissement privés et publics renforcent la création et le développement d’entreprises indépendantes spécialisées dans les énergies renouvelables. »

