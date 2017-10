SÃ©minaire Tecsol : Â« L'autoconsommation collective au carrefour du solaire et du numÃ©rique Â» le 6 dÃ©cembre Ã  Paris

« Plutôt que d’attendre le futur, il faut le construire, parce qu’au moins, il sera celui qu’on voudra qu’il soit plutôt que de prévoir le futur qui va venir ». (Joël De Rosnay). Le mercredi 6 décembre 2017 au FIAP Jean Monnet à Paris, le bureau d’études Tecsol aura justement pour ambition de construire le futur. Il apportera sa pierre à la construction de l’avenir énergétique de l’Hexagone par le biais d’un séminaire à la thématique évocatrice : « L’autoconsommation collective au carrefour du solaire et du numérique ». Après une ouverture inspirée d’André Joffre, ce séminaire sera l’occasion de faire le point sur le cadre réglementaire pour l’autoconsommation collective, aujourd’hui et demain, en France et ailleurs, comme en Allemagne ou en Italie qui dénombre déjà plus de 700 000 consumers.

L’après-midi sera consacrée aux montages techniques et financiers pour les opérations d’autoconsommation collective mais aussi aux innovations technologiques pour favoriser leur développement. Jean-Yves Quinette, responsable du département photovoltaïque chez Tecsol, Auteur du « Guide pour la réalisation de projets photovoltaïques en autoconsommation dans les secteurs tertiaire, industriel et agricole » publié par l’Ademe en juillet 2017, donnera les clés pour réussir un projet, étape par étape. Suivront ensuite des focus sur les solutions technologiques de la blockchain pour organiser et sécuriser les échanges et sur les solutions de stockage pour les optimiser. Un programme exhaustif qui se conclura sur un exercice de prospective. Autant d’arguments pour construire le futur désiré. Tarif :190€ HT par personne, repas inclus.