Intersolar Europe 2018 : l'électricité solaire, moteur de la mobilité

Qu’on se le dise, l’électromobilité dynamise le développement du photovoltaïque. Photovoltaïque et électromobilité forment un couple idéal. Il devient en effet de plus en plus intéressant de faire le choix du véhicule électrique alimenté à l’électricité solaire. Car lorsque l’électricité renouvelable sert à approvisionner les véhicules électriques, l’électromobilité est bien plus que la simple solution de mobilité propre et durable du futur. Elle dope aussi la croissance du photovoltaïque.

Les nombreuses opportunités environnementales offertes par le mariage du photovoltaïque et de l’électromobilité, et les nouveaux domaines d’activité et marchés seront au cœur de l’édition 2018 d’Intersolar Europe, le plus grand salon professionnel de l’industrie solaire du monde. Celui-ci aura lieu du 20 au 22 juin à Munich, et pour la première fois en parallèle d’autres salons spécialisés dédiés à l’énergie, comme Power2Drive Europe, nouveau salon professionnel consacré à l’électromobilité et aux infrastructures de recharge, dans le cadre de la nouvelle plateforme d’innovation The smarter E Europe.

3kW = 14 000 km en Allemagne et environ 20 000 km dans le Sud de la France

Grâce à l’électromobilité, le nouveau monde de l’énergie passe à la vitesse supérieure. Les véhicules électriques constituent en effet la solution d’écomobilité de demain, à condition que l’électricité utilisée pour les faire fonctionner soit propre. L’électromobilité peut alors continuer à stimuler le marché du photovoltaïque à l’avenir. Dans l’idéal, la production électrique domestique servira à recharger directement son véhicule. Une évolution particulièrement intéressante pour les installations photovoltaïques d’une puissance maximale de 10 kW, notamment en Allemagne avec la suppression du prélèvement destiné à financer les sources d’énergies renouvelables (« EEG Umlage ») imposé à l’autoconsommation d’énergie solaire.

Avec un prix au kilowattheure de l’ordre de dix à douze centimes d’euro, l’électricité autoproduite est deux fois moins chère que celle achetée auprès de son fournisseur d’énergie. La distance parcourue grâce à sa propre production d’électricité solaire dépend essentiellement de la consommation de son véhicule. Par exemple, une installation photovoltaïque résidentielle de 3 kWc, puissance standard en Allemagne, peut générer près de 2 800 kWh par an, une production suffisante pour qu’un véhicule électrique puisse parcourir environ 14 000 km sans émettre de CO2. Il est à noter que dans le Sud de la France et pour une même puissance, on ne sera pas loin des 20 000 km annuel. L’électricité solaire permet de faire rouler les véhicules électriques et d’alimenter les points de recharge. Pour les professionnels du photovoltaïque et les exploitants d’installations solaires, cette évolution donne ainsi naissance à de nouveaux modèles économiques, par exemple la construction de stations-service solaires.

Arrêt imminent du principal moteur du marché : les tarifs d’achat garantis sur 20 ans

L’alliance du photovoltaïque et de l’électromobilité s’effectue d’autant plus à marche forcée que dès 2022, les premières installations photovoltaïques devraient sortir des tarifs d’achat garantis sur 20 ans. Pour les investisseurs et exploitants d’installations solaires, il est alors grand temps d’étudier les modes de valorisation de l’électricité solaire envisageables dans le futur. Différentes possibilités d’autoconsommation continuent d’occuper le devant de la scène.

D’installateur à concessionnaire automobile

De plus en plus de constructeurs automobiles découvrent le potentiel de l’électromobilité et proposent des modèles électriques. Dans la même logique, certains d’entre eux n’hésitent pas à ouvrir des usines de fabrication de batteries. Les installateurs se diversifient également en misant sur la vente d’automobiles. Ainsi, les grossistes en systèmes solaires s’allient aux constructeurs pour proposer des véhicules électriques à la vente ou en crédit-bail. Globalement, le choix de véhicules électriques, notamment adaptés aux besoins des professionnels, continue de s’étoffer.

The smarter E Europe : la rencontre de l’énergie et de la mobilité

L’électromobilité dope la filière solaire. D’où l’importance croissante de disposer d’une plateforme fédérant les secteurs de l’automobile et de l’énergie. Avec les salons Intersolar Europe et Power2Drive Europe, The smarter E Europe, nouvelle plateforme d’innovation, vient combler cette lacune et rapprocher ces deux secteurs. La convergence du photovoltaïque et de l’électromobilité est précisément au cœur du programme de l’Intersolar Europe Conference et du Power2Drive Europe Conference. De nombreux forums et ateliers seront l’occasion pour les visiteurs professionnels et les prospects de tout savoir sur les nouveaux modèles économiques et les marchés émergents. Des solutions de recharge innovantes aux nouvelles technologies pour véhicules électriques et installations photovoltaïques en passant par les systèmes de paiement et de Vehicle-to-Grid, The smarter E Europe aborde toutes les thématiques essentielles à la construction de l’avenir du secteur énergétique. Avec les salons ees Europe et EM-Power, c’est le rendez-vous idéal pour s’informer sur le monde de l’énergie et des transports de demain. Intersolar Europe et les manifestations parallèles auront lieu du 20 au 22 juin 2018 à la Messe München sous le pavillon « The smarter E ».

