ZE ENERGY sâ€™implante en Allemagne

Producteur indépendant d’énergie renouvelable, ZE ENERGY a lancé en 2020 sa solution de centrales solaires hybrides combinant photovoltaïque et stockage, adaptées à l’Europe continentale. Après des premiers mois d’activité prometteurs malgré la pandémie, la start-up débute son déploiement à l’international avec une première implantation en Allemagne.

Mettre à la disposition de tous, une énergie propre à un tarif ultra-attractif, telle est l’ambition de ZE ENERGY qui développe, finance, construit et opère des centrales hybrides et commercialise l’énergie verte à des consommateurs finaux ou dans le cadre de réponses à appel d’offres publics. Équipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, ces centrales solaires de nouvelle génération combinent tous les avantages en termes de coûts de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO 2 .

Un modèle innovant qui séduit déjà au-delà de nos frontières. Ainsi en 2020, ZE ENERGY a gagné un premier marché en Italie, pour deux projets de 5 MW de stockage. Aujourd’hui, la start-up annonce son déploiement à l’international, avec l’ouverture de ZE GERMAN ENERGY, sa filiale en Allemagne. Basée à Munich, elle est dirigée par Isabelle Bélanger. Diplômée de Polytechnique Montréal, cette Canadienne installée en Allemagne bénéficie d’une expérience de plusieurs années dans le domaine des ENR, notamment à l’international au sein du groupe E.On.

Selon Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy : « La pertinence de notre modèle a fait ses preuves en France, où plusieurs projets sont aujourd’hui très aboutis. Nous souhaitons maintenant transposer nos centrales hybrides en Allemagne, qui a fait du développement des ENR une priorité et dont les besoins sont importants. Nous avons ainsi pour ambition de construire un premier projet hybride en 2023 et d’avoir plus de 100 MW de projets en exploitation en 2026 ». Au niveau international, la start-up entend poursuivre son déploiement, avec des ouvertures locales en Grande-Bretagne et en Espagne. D’ici 2025, les objectifs sont fixés : un parc de centrales solaires de plus de 700 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 350 MWh, pour un CA estimé à 45 M€.