Christophe Bourgueil, Eaton : Â« Les chargeurs V2G doivent Ãªtre dÃ©ployÃ©s lÃ  oÃ¹ les gens vivent et travaillentÂ»

La Commission Européenne a publié le 14 juillet son paquet climat intitulé « Fit-for-55 ». Il comporte 12 projets de règlements et de directives ayant pour objectif d’engager l’Europe dans la neutralité climatique d’ici à 2050 et vise tous les secteurs d’activité à travers une réduction de 55 % des émissions de CO2 par rapport à 1990. Cette nouvelle étape du Green Deal ouvre la voie à de profonds changements dans l’ensemble de l’Union européenne dans la prochaine décennie, notamment au sujet du développement des véhicules full électrique. Cela pose un ensemble de problèmes pour la mobilité urbaine et surtout interurbaine. La directive de l’UE sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFID) est devenue le règlement sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) dans le cadre de Fit for 55. Bien que la recommandation de l’AFIR pour des chargeurs accessibles au public afin de prendre en charge les applications de #V2G véhicule-to-grid soit une excellente chose, l’infrastructure nécessaire doit être déployée partout où les véhicules se rechargent pour que les avantages du système soient pleinement réalisés.

Pour Christophe Bourgueil, Responsable du développement des solutions de Transition énergétique et de stockage d’énergie pour la France chez Eaton, les directives vont dans le bon sens mais elles seront vraiment efficaces si les bâtiments sont également concernés : ” Si elle est déployée à grande échelle, l’infrastructure de recharge bidirectionnelle des VE réduira le coût total de possession des véhicules électriques et les coûts de renforcement du réseau en lissant les pics de charge sur le réseau électrique. Eaton accueille donc favorablement le projet de règlement de l’UE sur les infrastructures de carburants alternatifs (AFIR), qui demande que tous les chargeurs accessibles au public soient capables de prendre en charge les applications de véhicule-to-grid (V2G). Toutefois, pour que les avantages systémiques de la recharge bidirectionnelle soient pleinement exploités, les chargeurs V2G doivent être déployés dans tous les endroits où les voitures sont stationnées pendant de longues périodes – là où les gens vivent, travaillent et sortent. Cela signifie que les directives européennes connexes, telles que la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), doivent imposer le déploiement de l’infrastructure nécessaire dans les bâtiments neufs et existants pour prendre en charge la recharge bidirectionnelle. Enfin, il est essentiel que les propriétaires de voitures et de bâtiments soient rémunérés équitablement pour les services de réseau qu’ils fournissent aux gestionnaires de réseau grâce au développement de marchés de flexibilité ouverts et non discriminatoires dans toute l’Europe. À mesure que l’adoption des VE s’accélère en Europe, la nécessité de réformer les codes de réseau pour permettre le développement de ces marchés deviendra plus pressante.”