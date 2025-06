ZE Energy signe un partenariat inÃ©dit avec Energy Pool pour la gestion opÃ©rationnelle de ses centrales hybrides PV + stockage

ZE Energy, pionnier du solaire hybride (photovoltaïque + stockage) adapté à l’Europe continentale, annonce la signature d’un partenariat avec Energy Pool, spécialiste français de la valorisation de la flexibilité électrique. Ce partenariat permettra l’agrégation et la valorisation des centrales hybrides de ZE Energy sur les marchés.

Signé pour une durée de cinq ans, le contrat entre ZE Energy et Energy Pool est une première en France pour des installations hybrides de ce type. Il porte sur la gestion conjointe de la production d’électricité et des flexibilités offertes par le stockage. Un mécanisme inédit qui sécurise les investissements tout en maximisant la valeur marchande des actifs. « Ce partenariat structurant démontre que les centrales hybrides ne sont plus uniquement un modèle d’avenir, mais une réalité opérationnelle et compétitive. Il inaugure une nouvelle ère pour les énergies renouvelables pilotables en Europe », confie Mathieu Lassagne, président de ZE Energy.

Quatre sites sont concernés en France :

• Senillé-Saint-Sauveur, dans la Vienne, comprenant une installation de stockage « stand alone »,

• Mennetou et Gièvres, dans Le Loir-et-Cher, comprenant des installations combinant production solaire et stockage d’énergie par batterie. Ces sites bénéficient d’un Contrat de Complément de Rémunération (CCR), mécanisme public qui soutient les énergies renouvelables tout en les incitant à vendre sur le marché.

• Vert, dans les Landes, centrale hybride mise en service au dernier trimestre 2025 et dont l’électricité produite sera valorisée par le biais d’un Power Purchase Agreement (PPA) signé avec Orange France.

Grâce à un système de pilotage intelligent combinant un logiciel de gestion de l’énergie (EMS) et un boîtier de contrôle sur site (Flex-Box), Energy Pool pourra ajuster en temps réel la production et le stockage d’électricité. Cela permettra de vendre l’énergie au meilleur moment sur tous les marchés disponibles : marché spot (EPEX), services de régulation du réseau (fréquence et réserve), mécanismes d’ajustement et de capacité. « L’intégration fine de la flexibilité dans la stratégie de valorisation permet de révéler tout le potentiel économique et systémique de ces installations. Nous sommes fiers d’accompagner ZE Energy dans cette avancée pionnière », précise Olivier Baud, fondateur et président d’Energy Pool.