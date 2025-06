REDEN inaugure une serre agrivoltaÃ¯que au service du maraÃ®chage local en Occitanie

REDEN poursuit son engagement en faveur de l’énergie et de l’agriculture durables, avec l’inauguration d’une nouvelle serre agrivoltaïque dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban. Représentée par Corentin Nougayrède et Thomas Vernez, l’exploitation « La Margaise » est entièrement dédiée au maraîchage diversifié.

Pionner de l’agrivoltaïsme en France depuis 2010, REDEN s’est fait une spécialité dans le développement des serres agrivoltaïques en France. Avec un portefeuille de plus de 100 réalisations à son actif, soit plus de 300 hectares en exploitation, REDEN propose, dans le cadre d’un bail à construction, un outil agricole clé-en-main et sur mesure. Partenaire de premier plan des agriculteurs, REDEN et « La Margaise » s’associent encore aujourd’hui, afin de présenter l’exploitation et leur serre agrivoltaïque commune à Montauban, en présence d’élus locaux. « Nous cherchons à apporter une vraie valeur ajoutée aux agriculteurs, en développant sur mesure un outil agricole correspondant à leur projet, notamment en ce qui concerne les voies de passage pour les engins agricoles, les ouvrants, les besoins en irrigation, etc. La serre REDEN, constituée de verre, est durable et offre une protection de premier ordre pour développer de nombreuses cultures, voire des productions innovantes dans nos terroirs. Outre les avantages préalablement cités, la serre permet aussi de maîtriser l’hygrométrie et de réaliser ainsi des économies d’eau substantielles (jusqu’à 50%), tout en produisant une énergie verte et durable localement. C’est un outil agricole d’excellence pour contribuer à la souveraineté alimentaire et énergétique des territoires » assure Olivier Bousquet, Directeur Exécutif Développement France chez REDEN.

« La solution serre PV s’avère très positive et m’a permis de développer mon activité »

D’une puissance installée de 1,74 MW sur 2 hectares, la serre REDEN-Nougayrède-Vernez produit 2,27 GWh par an grâce à ses 6 450 modules photovoltaïques positionnés sur les versants sud de la toiture en chapelles. Cette technologique laisse passer une grande luminosité pour garantir la photosynthèse et le développement des plantations. Quant à la production électrique, elle permet de couvrir la consommation locale de plus de 500 foyers avec une énergie locale décarbonée et durable. Lancée fin 2021, la construction de la serre s’est achevée en octobre 2022 et permet désormais à ses exploitants de diversifier davantage leurs cultures maraîchères. Tomates, haricots, salades, fenouils ou encore brocolis, la structure abrite de nombreuses cultures vendues en circuit court dans la région. « Paysan maraîcher diversifié depuis peu, j’étais à la recherche d’une solution pour limiter l’impact des pluies hivernales et des ravageurs et me permettre d’assurer un achalandage régulier toute l’année, particulièrement en hiver, sur mes marchés de plein vent. La solution proposée par REDEN répondait à ces problématiques. Finalement, si celle-ci demande quelques adaptations, elle s’avère très positive et m’a permis de développer mon activité. En effet, l’ombre et les températures plus raisonnables que dans une serre classique en été constituent de bonnes protections pour les légumes estivaux. De surcroît, les conditions de travail en toutes saisons sont autant améliorées que le climat est adouci pour les plantes ! » conclut Corentin Nougayrède, co-gérant de l’exploitation « La Margaise.