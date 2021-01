Ze Energy remporte un premier marchÃ© en Italie

Producteur indépendant d’énergie renouvelable spécialisé dans les centrales hybrides combinant photovoltaïque et stockage, Ze Energy est l’heureux lauréat de l’appel d’offre « réserve rapide » du gestionnaire de réseau de transport d’électricité italien TERNA. Avec ce premier succès à l’international, ZE Energy démontre la pertinence de son modèle économique et sa compétitivité pour conquérir de nouveaux marchés.

Dans le Nord de l’Italie, deux projets de stockage pour un total de 10MW

Visant à assurer un service de régulation de fréquence ultra rapide et à répondre au fort développement des énergies renouvelables en Italie, ce contrat de réserve rapide 1 signé avec le gestionnaire de réseau de transport d’électricité italien TERNA porte sur deux projets hybrides « photovoltaïque+stockage », équipés de 5 MW de stockage chacun. Ils permettront de fournir un service de réserve de fréquence rapide de 1 000 heures par an, et ce sur 5 ans. Cela représente près de 10% des besoins dans la zone Centre-Nord de l’Italie.

De nouvelles implantations à l’étranger à venir

«Avec ce succès, Ze Energy transpose pour la première fois son modèle de centrales hybrides photovoltaïque+stockage, déjà mis en œuvre en France, à l’international, en faisant une nouvelle fois la preuve de sa compétitivité. Nous annoncerons très prochainement de nouvelles implantations à l’étranger» confie Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy.