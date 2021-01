Le coffret combinÃ© PV Floating de WeidmÃ¼ller spÃ©cialement conÃ§u pour les systÃ¨mes solaires flottants

Le développement et la construction de centrales photovoltaïques modernes implique de les exploiter avec efficacité, c’est-à-dire de manière économique et sans temps d’arrêt. Problème : avec la multiplication des sites de capacité industrielle, l’espace disponible diminue. Il faut donc trouver de nouveaux emplacements pour installer les systèmes solaires. À ce titre, les systèmes flottants présentent une opportunité intéressante. Ces applications créent toutefois des problématiques inédites pour les exploitants et fabricants en raison des conditions difficiles qui règnent dans leur environnement d’installation : humidité, corrosion et irradiation directe.

Les systèmes photovoltaïques flottants sont principalement utilisés sur les lacs ou les étangs d’eau douce. Ils peuvent donc être exposés à des conditions extrêmes comme une température de 50 °C, tout en devant supporter une humidité pouvant atteindre 100 %.

Exploitation économique et efficace sur le long terme des systèmes photovoltaïques flottants

Le coffret combiné CC PV Floating de Weidmüller a été conçu pour une tension de fonctionnement de 1 500 V CC, la plus courante dans le monde actuellement. Spécialement développée pour ce cas d’usage, cette solution peut supporter une humidité élevée, un environnement corrosif et une irradiation directe. Pour éviter les pannes de composants liées à la corrosion dans les applications flottantes, le coffret PV Floating a été conçu pour les environnements de sévérité B définis dans la norme CEI 61439-2. Grâce à son couvercle pare-soleil en PMMA spécialement développé pour absorber l’irradiation entrante et la chaleur, le module peut fonctionner sous irradiation directe. Le couvercle est fabriqué en polymère vitreux pour augmenter l’indice de réflexion et dévier efficacement le rayonnement incident, ce qui permet d’obtenir une température inférieure à l’intérieur du coffret. La fixation du couvercle pare-soleil en PMMA sur la porte du boîtier à l’aide de rivets aveugles en inox garantit une protection IP65 permanente. Des presse-étoupes

Multivia sont utilisés pour améliorer l’étanchéité à l’eau, renforcer la robustesse et réduire le nombre de pièces mécanisées. De nombreuses variantes plug & play avec 8 à 24 entrées sont disponibles pour une utilisation efficace. Développée par Weidmüller, la solution a été précisément adaptée à ces conditions d’utilisation difficiles et testée en conséquence. Tous les essais ont été concluants, ce qui garantit l’adéquation de la conception technique des coffrets combinés.

L’importance croissante de la surveillance des chaînes

Ces conditions difficiles peuvent affecter tous les composants d’une centrale photovoltaïque, et donc avoir un impact direct sur le ROI. Les panneaux solaires sont l’un des composants stratégiques. Chaque année, la caractéristique courant-tension est mesurée pour s’assurer que les performances des panneaux sont conformes à leurs spécifications. Or, cette mesure peut parfois produire un résultat inattendu. Si celui-ci peut être dû à différents facteurs, les performances réduites des panneaux sont généralement dues à la poussière ou à la dégradation induite du potentiel. Ces deux problèmes peuvent provoquer une réduction directe de la production d’une centrale photovoltaïque. Pour cette raison, un système de surveillance des chaînes est nécessaire pour détecter tout problème éventuel lors de la production d’électricité. La surveillance des chaînes permet de détecter non seulement les problèmes à l’intérieur du coffret combiné, par exemple un fusible grillé, mais aussi lorsqu’une chaîne ne produit pas autant d’électricité que d’autres. Détecté de manière précoce, le problème peut facilement être localisé dans l’installation photovoltaïque et résolu, ce qui évite les pertes qui peuvent en découler. Faisant partie des dispositifs les plus fiables et robustes du marché, le système de surveillance des chaînes Transclinic 16i+ H de Weidmüller peut aussi être utilisé dans les coffrets combinés PV Floating. Avec plus de 195 000 coffrets combinés livrés depuis 2007, l’empreinte mondiale de Weidmüller dépasse 18 GWc.