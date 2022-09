ZE Energy : la filiÃ¨re solaire doit accÃ©lÃ©rer et sortir du marchÃ© de niche

En 2020, la startup ZE Energy lançait la première solution de centrales solaires hybrides qui stockent l’énergie et la rendent disponible aux heures ou les activités humaines le nécessitent. Son 1er stockage associé à un parc Photovoltaïque est installé à Senille-Saint-Sauveur, dans la Vienne. Elle inaugurera dans quelques semaines sa 2ème centrale dans le Loir-et-Cher à Mennetou-sur-Cher. Des projets concrets et locaux, qui répondent aux besoins des communes !

« Pour sécuriser nos sources d’approvisionnement et diminuer notre empreinte carbone, la filière du renouvelable doit accélérer et sortir du marché de niche. Et le solaire de s’imposer à court terme comme un cheval de Troie » annonce ZE Energy. Et de poursuivre sur les atouts incontestables de l’énergie solaire :

->Une énergie verte zéro émission de CO2 et 15 fois moins chère, avec un prix variant de 50 à 70 € le MWh. Des prix fixes sur 40 ans !

->Une réponse efficace pour faire face au pic de demande, on sait aujourd’hui stocker cette énergie pour en disposer quand on en a besoin.

-> Des parcs photovoltaïques désormais rapides à construire, entre 12 à 18 mois, imbattables face à l’hydrogène ou encore le nucléaire.