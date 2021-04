ZE ENERGY et la Banque des Territoires sâ€™associent pour dÃ©velopper des centrales solaires hybrides, PV + stockage

La Banque des Territoires s’associe à ZE ENERGY en lui rachetant, pour 3,8 M€, 49 % des titres de la société holding HybridSol qu’elle détient. La société HybridSol, qui possède et déploie deux projets de centrale hybride photovoltaïque et stockage à Gièvres et à Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher), a vocation à acquérir et développer plusieurs projets similaires à l’avenir.

Producteur indépendant d’énergie renouvelable, ZE Energy développe et opère des centrales photovoltaïques hybrides. Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, ces centrales solaires nouvelle génération combinent tous les avantages en matière de coûts de

production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO 2. Un modèle innovant qui séduit déjà les collectivités territoriales et entreprises.

11,3 MW pour les batteries

Les deux premiers projets hybrides « solaire + stockage » développés par ZE ENERGY, par le biais de sa holding HybridSol, dans le Loir-et-Cher, sur les communes de Mennetou-sur-Cher et Gièvres, représentent une puissance installée cumulée de 26,5 MWc pour les équipements photovoltaïques et 11,3 MW pour les batteries. Ils permettront de produire de l’électricité pour les besoins annuels d’environ 12 000 personnes. En investissant 3,8 M€ dans la holding HybridSol, la Banque des Territoires souhaite accompagner la croissance de ZE ENERGY pour lui permettre de renforcer sa contribution à l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, tout en garantissant la stabilité du réseau électrique.

Du PV pour répondre aux besoins de jour comme de nuit

Ce nouveau partenariat de la Banque des Territoires s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du plan Climat de la Banque des Territoires, au bénéfice de territoires plus durables. « Le soutien de la Banque des Territoires est un signal fort et témoigne d’une volonté d’accompagner les défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain. Ces premiers projets hybrides, dont la construction a débuté, vont faire la démonstration que l’énergie renouvelable peut répondre aux besoins des consommateurs de jour comme de nuit, et en même temps être compétitive. Nos centrales intelligentes vont permettre de donner un coup d’accélérateur au développement du photovoltaïque, qui est la source d’électricité la plus porteuse des EnR », se réjouit Mathieu Lassagne, président de ZE ENERGY.

Le stockage nécessaire pour l’intégration des EnR à grande échelle

Pour Charlotte Virally, responsable du pôle Energies Renouvelables à la direction de l’investissement de la Banque des Territoires « cette intervention s’inscrit pleinement dans la mission de soutien à la transition énergétique de la Banque des Territoires, en contribuant à l’émergence de solutions de stockage nécessaires pour l’intégration à grande échelle des productions intermittentes d’électricité renouvelable. Cette mobilisation permet également de participer au développement d’une PME, ZE ENERGY, récemment

créée, se donnant l’ambition d’être un acteur indépendant et compétitif sur le marché des énergies renouvelables. »