Sun’R Power confie l’opÃ©ration et la maintenance de trois centrales solaires Ã  RES

RES, développeur, constructeur et exploitant de centrales d’énergies renouvelables, remporte un appel d’offres auprès de Sun’R Power pour gérer la maintenance de trois centrales solaires de l’acteur historique de la production d’électricité renouvelable photovoltaïque en France, Sun’R Power.



Suite à l’annonce de RES en janvier de l’élargissement de ses activités en tant que prestataire de service avec la création d’un service dédié à l’Opération et Maintenance (O&M) en ligne avec la stratégie de diversification des activités du Groupe RES, les équipes françaises ont remporté leurs trois premières commandes sur des parcs non développés ni construits par RES.

Le développement des activités O&M

La maintenance se fera sur 3 parcs photovoltaïque et agrivoltaïque développés, construits et opérés par Sun’R Power. Depuis le 1er février, RES ajoute donc 3 nouveaux actifs solaires au portefeuille pour une puissance totale de 17 MWC :

Dans le département du Nord, la centrale solaire de Cambrai A, d’une puissance de 9.9MWc, qui sera gérée par les équipes de Rouen et Dijon.

Pour une puissance de 5MWc, la centrale solaire de Lamagistere, située dans le département de Tarn et Garonne, qui sera gérée par les équipes de Béziers et Toulouse.

La centrale solaire de Tresserre d’une puissance de 2.12MWc située dans le département des Pyrénées-Orientales, qui sera gérée également par les équipes de Béziers et Toulouse.

Les équipes de RES sont en charge de la maintenance préventive et corrective suivant le cahier des charges défini par les équipes de Sun’R Power.

Une vision sur le long terme de RES & Sun’R Power pour le respect de l’environnement

La confiance accordée par SUN’R POWER à RES permet d’élargir le scope de l’O&M France dans le photovoltaïque en augmentant notre présence locale avec une offre compétitive répondant aux besoins de Sun’R Power. Dans une démarche d’engagement responsable de l’environnement le recyclage des panneaux solaires fait partie intégrante du contrat. Les modules photovoltaïques cassés ou usagés durant l’exploitation et la maintenance d’une centrale, seront éliminés et retraités conformément aux exigences de cette filière, via PV Cycle.

PV Cycle soutient l’innovation afin de mettre en place une filière à haute valeur ajoutée du recyclage des panneaux solaires. Ce recyclage de haute qualité est une composante essentielle de l’économie circulaire. Les technologies choisies par PV Cycle contribuent à réduire les émissions de CO² et produisent des matières premières secondaires permettant la fabrication de nouveaux produits.

Martin Lemaistre, directeur Gestion d’Actifs, déclare : « La relation avec SUN’R POWER a été dès le début très bonne et nous avons réussi à les convaincre de nos capacités et de notre volonté de construire un partenariat qui donne de la visibilité à nos deux entreprises sur nos objectifs long terme. » Les équipes françaises de RES assurent aujourd’hui l’opération et la maintenance de 9 parcs solaires (66 MWc) et de 11 parcs éoliens (196 MW).