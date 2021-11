ZE Energy annonce une nouvelle levÃ©e de fonds de 40 Mâ‚¬

Moins de deux ans après sa création à l’issue d’une première levée de fonds de 5,2 M€, ZE Energy, producteur indépendant d’énergie renouvelable opérant des centrales solaires hybrides (photovoltaïque et stockage), prend son envol avec l’annonce d’un deuxième tour de table de 40 millions d’euros. Une nouvelle échelle pour un développement soutenu !

Soutenue par ses investisseurs de la première heure – DEMETER, HTGF, EverWatt et Ze Way Invest – la société ZE Energy vient d’être rejointe dans son aventure entrepreneuriale par Marguerite, investisseur européen dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables. Le groupe SORÉGIES, avec lequel ZE Energy a mis en service en 2020 le 1er premier parc photovoltaïque équipé d’un système de stockage en France, entre également au capital.

Des perspectives de développement décuplées en France et en Europe

Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales solaires, nouvelle génération de ZE Energy combinent tous les avantages du solaire en termes de coût de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émission de CO2. Un modèle économique pertinent qui séduit, en témoignent les débuts très prometteurs de la startup, qui malgré la crise sanitaire a engagé ou mené à terme de nombreux projets et a initié son déploiement à l’international, avec une première implantation en Allemagne. Cette nouvelle levée de fonds va accompagner la croissance de ZE ENERGY en France et en Europe. Sur sa feuille de route, en 2022 :

• Un doublement des effectifs, soit près de 40 collaborateurs,

• Des implantations en Italie et en Espagne,

• De nouvelles acquisitions de foncier pour construire des centrales solaires équipées de stockage qu’elle exploitera,

• Un développement accru de la commercialisation en direct, via des CPPA, (Corporate Power Purchase Agreement).

Contrat de long terme entre un producteur d’énergie photovoltaïque et un consommateur d’énergie, il combine deux avantages essentiels : se prémunir contre la volatilité des prix de l’énergie et consommer une énergie verte produite en France.

Objectifs 2025 : 800 MW solaires et 300 MW batteries

ZE Energy dispose aujourd’hui d’un portefeuille de projets de plus de 300 MW en solaire photovoltaïque et de plus de 120 MW de batterie. D’ici 2025, la société s’est fixée pour objectif d’atteindre, grâce à son déploiement dans cinq pays, un parc de centrales solaires de plus de 800 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 300 MW (soit l’équivalent d’une ville de 500 000 habitants), pour un CA estimé à 60 M€. « Nous sommes très heureux de cette 2ème levée de fonds qui nous dote de moyens supplémentaires pour accélérer notre développement sur le marché des énergies renouvelables compétitives, en France et à l’international. Cette opération démontre la solidité de notre modèle économique et de notre stratégie de producteur indépendant multi-pays, visant une production flexible d’énergie solaire, commercialisée en circuit-court auprès des entreprises et collectivités. D’ici à 2050, la consommation d’électricité devrait connaitre une hausse de plus de 30%. Les pouvoirs publics sont décidés à passer à la vitesse supérieure en matière d’énergies renouvelables pour répondre cette demande croissante. Nos centrales hybrides participent pleinement à cette ambition » assure Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy.

Soutenir la croissance et l’internationalisation de l’entreprise

« Nous nous réjouissons d’accompagner ZE ENERGY dans ce moment décisif du développement de l’entreprise. L’équipe fondatrice portée par Mathieu Lassagne a réussi à construire une proposition de valeur très pertinente pour le secteur du photovoltaïque et de l’électricité répondant à un besoin de flexibilité et de fiabilité de l’approvisionnement via des contrats innovants de commercialisation. Nous sommes fiers de soutenir la croissance et l’internationalisation de l’entreprise, en phase avec la vocation de Marguerite en tant qu’investisseur européen soutenant les énergies renouvelables. »ajoute Guillaume Rivron, Partner de Marguerite. Et Frédéric Bouvier, Directeur Général du Groupe SORÉGIES de conclure : « Le groupe SORÉGIES est heureux d’avoir accompagné les premiers succès commerciaux de ZE Energy : première batterie de stockage couplée à un parc photovoltaïque, premier PPA optimisé par le stockage signé en France portant sur 150 GWh/an d’énergie renouvelable. Ces collaborations ont confirmé la solidité de la proposition de valeur de ZE Energy et nous sommes heureux de cette prise de participation qui permettra au groupe SORÉGIES d’accélérer le déploiement de solutions innovantes pour la transition énergétique : nouveaux modèles pour la production et la commercialisation d’énergies renouvelables, solutions et modèles pour la flexibilité du système électrique, offres énergétiques intégrées pour les territoires. »