Yannick Fages, nouveau directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Apex Energies : Â« Le choix de lâ€™humain et des valeurs Â»

Yannick Fages, 53 ans, est devenu le mardi 2 mai dernier le nouveau Directeur Général d’Apex Energies. Originaire du sud-ouest, cet ingénieur de formation, a passé l’essentiel de sa carrière dans la construction, dans le tertiaire d’abord puis dans le renouvelable – éolien, solaire, méthanisation – en tant que Directeur d’agence d’un EPCiste. Autant dire que le terrain, il connaît. Homme de contact, son choix de rejoindre Apex Energies se résume en deux mots : l’humain et les valeurs. Portrait !

Un nouveau venu dans la grande famille Apex Energies ! Yannick Fages a pris le 2 mai dernier les rênes de la Direction Générale de l’entreprise. Issu du monde de la construction, cet ingénieur de formation, homme dynamique au profil pratico-pratique, aime cultiver le bon sens et les équilibres au sein de l’entreprise.

« Je crois beaucoup en l’humain »

« Les hommes et les femmes font le succès de l’entreprise » Dans son parcours professionnel, Yannick Fages a toujours privilégié l’humain et les valeurs. « A travers mes activités précédentes, je connaissais bien sûr Apex Energies. C’est une entreprise qui s’appuie sur de belles fondations. Il s’en dégage une belle énergie autour d’équipes très soudées. Je crois beaucoup au fait que les hommes et les femmes de l’entreprise sont le socle de son succès. Ce sont elles qui font l’entreprise. Je suis persuadé d’ailleurs que l’association Macquarie Apex Energies va permettre d’atteindre les objectifs – 1 GW en 2025 – tout en conservant sa culture et son ADN ». Yannick Fages loue ainsi l’agilité et l’adaptabilité d’une entreprise comme Apex Energies qui lui permet de saisir toutes les opportunités de marché. « Le monde de l’énergie change vite. Apex Energies dispose de l’expérience dans tous les domaines. Elle maîtrise l’ensemble du spectre du développement des projets solaires, des études à la construction en passant par l’ingénierie, l’expertise technique, le financement, les arcanes administratives et l’exploitation. Elle propose des offres adaptées à chacun de ses clients en fonction de leurs demandes. Du sur mesure ! » poursuit-il, impatient de relever les défis à venir sur ce marché du solaire à forte volatilité.

Une forte complémentarité

A l’aube de son chemin de vie professionnelle et après des études d’ingénieur, Yannick Fages est entré chez Ineo, filiale d’Equans. Il y a travaillé pendant plus de quinze ans dans l’installation d’équipements électriques, dans le domaine du tertiaire. En suivant, il deviendra Directeur de l’agence Energies Nouvelles installée à Toulouse. Cette agence (80 salariés) réalise des constructions d’infrastructures de parcs éoliens et solaires sur l’ensemble du territoire national. « Une belle richesse » dixit Yannick Fages. « Mon domaine de compétence couvrait les centrales au sol, les ombrieres et les toitures, tant en injection réseau quand autoconsommation de quelques kWc à plusieurs dizaines de MWc. Mon expertise en matière de construction est très complémentaire du savoir-faire d’Apex Energies en matière de développement. Depuis mon arrivée, nous partageons d’ailleurs beaucoup avec Bertrand Dellinger, Président du groupe, et les équipes. J’aime découvrir, je suis curieux de leur mode de fonctionnement. Nous apprenons tous les jours les uns des autres dans la bienveillance » assure Yannick Fages. Par son vécu au sein d’un grand groupe, Yannick Fages apportera ainsi l’expérience de l’organisationnel, des procédures et de la planification. « Les process OK, mais point trop n’en faut » tempère-t-il. « Il faut en trouver les limites dans le respect de l’humain et surtout de l’autonomie dans la prise de responsabilité des équipes. J’y tiens. Apex Energies doit rester Apex Energies dans sa capacité à interagir avec beaucoup de flexibilité au sein de l’écosystème solaire tout en intégrant les valeurs et objectifs alignés avec Macquarie» conclut-il. Parions que la forte complémentarité entre le savoir-faire de Yannick Fages et l’expertise des équipes d’Apex Energies permettra de relever les challenges et les objectifs à atteindre !