REC Group: Les panneaux des sÃ©ries REC Alpha Pure et Alpha Pure-R obtiennent la certification PEP

La nouvelle certification PEP permet aux constructeurs de maisons de se conformer à la réglementation française RE2020 pour une empreinte carbone réduite des bâtiments neufs. Un ecopassport comme un tremplin pour conquérir le marché français !

REC Group vient d’obtenir la certification PEP ecopassport pour ses séries REC Alpha Pure et Alpha Pure-R. La certification permet aux constructeurs et aux entreprises de construction en France de satisfaire aux exigences de la nouvelle réglementation RE2020, entrée en vigueur en janvier 2022, qui fixe des normes pour la performance environnementale de bâtiments neufs, y compris de résidences privées. Le certificat PEP ecopassport permet aux constructeurs et aux propriétaires de comparer de façon transparente et standardisée la performance environnementale de différents produits et de prendre des décisions éclairées dans le cadre de leurs projets de construction. La certification est basée sur une étude indépendante réalisée par une tierce partie en tenant compte des matériaux bruts, des processus de fabrication, de la consommation d’énergie et des performances des produits. Les modules solaires REC Alpha Pure et Alpha Pure-R ont su convaincre le comité de certification par leur conception sans plomb conformément à la directive RoSH, leur densité de puissance élevée et une durabilité promettant une puissance garantie de 92 % même au bout de 25 ans de fonctionnement sur toiture.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux constructeurs et aux propriétaires de maison français l’assurance que leurs projets de construction sont conformes RE2020 et durables », a déclaré Reinhard Lampe, Vice-président Ventes & marketing, REC Solar EMEA. « La certification PEP s’inscrit dans notre stratégie de favoriser la durabilité dans l’ensemble du long cycle de vie de nos produits. Notre toute dernière innovation, Alpha Pure-R, ainsi que notre série primée Alpha Pure témoignent de cette stratégie. Leur conception novatrice les rend plus durables et plus écologiques – de la fabrication au recyclage. Leur durabilité extrême et leur haute efficience garantissent un temps d’utilisation très long sur les toitures, permettant d’économiser des ressources tout en assurant des rendements constamment élevés. »

PEP et CERTISOLIS : les modules REC Alpha Pure entièrement certifiés pour le marché français