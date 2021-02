WiSEED, premiÃ¨re plateforme de financement participatif, Ã  devenir SociÃ©tÃ© Ã  mission

Engagée depuis sa création dans une approche responsable de la finance et désireuse de concilier création de valeur sociétale et rentabilité pour l’investisseur, WiSEED, plateforme de référence dans l’investissement participatif, annonce avoir adopté la qualité de Société à mission, un dispositif introduit par la loi PACTE qui a pour ambition de donner aux entreprises les moyens d’innover, se transformer et grandir. Explications !

Cette décision de devenir Société à mission se veut le reflet de ce qu’est WiSEED depuis ses débuts pour donner aux citoyens la possibilité d’optimiser leur épargne en investissant dans l’économie réelle. Ainsi, depuis 2008, WiSEED a permis le financement de près de 600 projets par 18 700 investisseurs pour un montant total de plus de 250 M€. Le groupe déploie son activité sur 3 secteurs clés pour l’économie : Energie/Environnement, Immobilier et Santé.

Traduire les principes dans l’activité de la société

L’adoption de Société à mission va s’accompagner d’une évolution des statuts de WiSEED, avec une affirmation forte de sa Raison d’être : « Faciliter l’accès à l’investissement visant à la fois la création de valeur sociétale et la rentabilité financière ». Cette Raison d’être, engage WiSEED à poursuivre des Principes et des Objectifs.

Les Principes affichés :

Excellence recherchée dans les processus de sélection des actifs à financer et leur gestion ;

Exemplarité et transparence de l’information sur les participations et les risques sous-jacents ;

Prise en compte des impacts à long terme dans ses politiques d’investissement.

Les Objectifs:

Promouvoir les solutions de financement alternatif des entreprises non cotées ;

Favoriser la rencontre entre l’économie réelle et les citoyens ;

Sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux ;

Améliorer la connaissance financière du grand public.

La réalisation de ces Objectifs fera l’objet d’un contrôle par un organisme tiers indépendant (OTI) dont l’avis sera joint au rapport d’un Comité de Mission dont la création est également inscrite dans les nouveaux statuts de WiSEED.

« Les principes fondamentaux de la Société à mission sont dans les gènes de WiSEED depuis sa création. Le rôle que nous jouons auprès des entrepreneurs et des investisseurs atteste de cet engagement. Du contexte actuel se dessine une tendance claire vers les enjeux d’impact, de durabilité et de transparence de la finance. Néanmoins chez WiSEED s’est le parti que nous avons pris depuis 12 ans. L’adoption de la qualité de Société à mission est un prolongement logique et fort pour contribuer, je l’espère, à favoriser l’émergence d’une pratique de la finance allant vers la création de valeur sociétale tout autant que la valeur financière », se réjouit Nicolas Sérès, Président de WiSEED.