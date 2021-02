Lâ€™appel Ã  projets Â« Concours dâ€™innovation i-Nov Â» vague 7 est sorti ! Date de clÃ´ture : Mardi 11 mai 2021

Financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), le concours d’innovation i-Nov a pour vocation de sélectionner des projets innovants mono-partenaires portés par des startups et PME.

Il permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation dont les coûts totaux se situent entre 600 000 € et 5 M€, et dont la durée est comprise entre 12 et 36 mois.

8 thématiques sont concernées, dont 4 opérées par l’ADEME :

- Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques dont hydrogène

- Enjeux de la transition énergétique et écologique dans l’industrie et l’agriculture

- Eau et biodiversité

- Mobilité durable et intelligente

4 autres thématiques sont opérées par BPI France :

- Numérique Deep Tech

- Transformer les industries culturelles et créatives grâce au numérique

- Santé « Diagnostic, dépistage et surveillance des pathologies »

- Protéines et ferments du futur