WiSEED accompagne la startup Faradae, spÃ©cialisÃ©e dans lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que, pour sa levÃ©e de fonds

WiSEED, plateforme en investissement digital, annonce l’ouverture de la collecte au profit de la société Faradae spécialisée dans l’autoconsommation photovoltaïque, afin de lever 300 000 euros dans le cadre d’une levée de fonds totale de 600 000 euros. L’énergie renouvelable selon Faradae, mode d’emploi !

Faradae est une start-up lyonnaise spécialisée dans l’installation de centrales de production d’énergies renouvelables, via des panneaux photovoltaïques, sur les bâtiments. Faradae propose une solution « clé-en-main » à destination des particuliers et des entreprises. Son offre inclut l’élaboration du financement, ainsi que la pose et la maintenance des panneaux, dans le cadre de contrats de 20 ans. L’ambition de Faradae est de libérer ses clients de la complexité des démarches associées à l’installation et l’exploitation des centrales. L’électricité produite par les centrales Faradae est d’abord destinée à l’autoconsommation immédiate. Elle est à ce titre dispensée du paiement des taxes d’utilisation du réseau électrique et permet aux utilisateurs soumis au décret tertiaire de satisfaire en tout ou partie à leurs obligations de réduction de consommation énergétique. L’éventuel surplus d’électricité produite est cédé, par Faradae, au réseau, à travers un raccordement spécifique.

« Contribuer à lever les derniers freins techniques comme juridiques »

Pour financer le développement de son activité, Faradae cherche aujourd’hui à lever 600K€, dont 300K€ en capital complétés d’un prêt Bpifrance. L’objectif principal de cette opération est l’accélération du développement commercial et de la gestion des projets. Elle doit permettre notamment la réalisation de quatre embauches d’ici deux ans. « Notre plateforme de financement participatif est historiquement engagée au service des start-up et des PME qui innovent dans le champ de la transition énergétique et de la croissance verte. Avec Faradae, nous soutenons un projet à fort impact environnemental autant qu’une entreprise dotée d’un potentiel de valorisation et de retour sur investissement considérable pour nos WiSEEDers», déclare Jean-Marc Clerc, directeur général de WiSEED Transitions. « Le développement des énergies renouvelables impose aussi de les rendre plus accessibles aux citoyens et aux acteurs économiques. Avec Faradae, nous contribuons à lever les derniers freins techniques comme juridiques à l’installation de panneaux photovoltaïques, en proposant des solutions clés en main et un service de prise en charge complets. Le soutien de WiSEED, un acteur engagé dans la transition énergétique, est précieux tant pour notre recherche de financement que pour accroitre notre notoriété auprès du plus grand nombre », déclare Thomas Lawson cofondateur de Faradae.