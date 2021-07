BiodiversitÃ© : ENGIE Green amÃ©nage des gÃ®tes pour protÃ©ger le lÃ©zard ocellÃ© sur ses parcs solaires dâ€™Istres

Autour des parcs solaires d’Istres (Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côtes d’Azur), ENGIE Green aménage des gîtes spécialement conçus pour le lézard ocellé, espèce rare et vulnérable. Dans le respect de la biodiversité !

La société ENGIE Green a développé et construit au cours des années 2012, 2013 et 2018 trois centrales photovoltaïques sur la commune d’Istres dans le département des Bouches-du-Rhône (13), aux lieux-dits « le Tubé » et « la Massuguière ».Ces projets ont fait l’objet d’études d’impact sur l’environnement lors des états initiaux respectifs des différents parcs solaires. Les inventaires ont révélé la présence du Lézard ocellé, espèce protégée et vulnérable à l’échelle nationale, qui avait par ailleurs colonisé les alentours immédiats d’un des parcs solaires. Le maintien et le développement de cette espèce passent par la présence en nombre suffisant d’habitats adaptés à ses besoins.

Aménager des gîtes pour protéger le Lézard ocellé

Après l’implantation du parc solaire, il a été décidé de mettre en place un réseau de gîtes favorables aux reptiles, pour augmenter les possibilités de refuge et de zones propices à la reproduction en partenariat avec le Pôle opérationnel ECO-RCE (ECO-MED Restauration et Conservation des Ecosystèmes). Les gîtes à reptiles ont été créés au cours de l’hiver 2020. Le projet de construction des 10 gites nécessita des matériaux spéciaux comme : – les pierres à bâtir de la carrière Gontéro – des tuiles en terre cuite – des rencontres trois voies – du sable à enduire. Les emplacements des gîtes du parc Istres 2 au lieudit « Le Tubé » ont été définis de telle manière que soit établie une continuité en gîtes de part et d’autre du parc photovoltaïque, afin de faciliter la colonisation du lieu par les reptiles. Pour le parc Istres 1 au lieu-dit « la Massuguière », les gîtes ont été positionnés sur place, à l’extérieur de l’enceinte des parcs, dans des secteurs ne gênant pas la gestion des milieux naturels. L’objectif général est de renforcer la densité locale en gîtes.

Emplacements des gîtes

Les emplacements de chaque gîte sont sélectionnés de manière à respecter les critères suivants : – en légère pente ; – abrité des vents dominants ; – orienté vers le Sud avec si possible une entrée au Sud-Est et une entrée au Sud-Ouest. Au total, 10 gîtes à reptiles ont été créés au sein du parc Istres 2 « le Tubé » et 3 au sein du parc Istres 1 « la Massuguière ». La construction d’un gîte comprend plusieurs étapes : – Profilage du sol, de manière à créer une zone centrale tout en garantissant l’écoulement de l’eau ; – Mise en place d’un dôme central et des tuiles en longueur pour rallier les sorties du gîte à la loge centrale. – Préparation d’une zone favorable à la ponte et ajout de sable ; – Couverture par les pierres, en amoncellement, en murets ou en tas, de manière à générer des possibilités de refuges multiples, et « habiller » les quelques entrées/sorties de gîte menant à la partie centrale du pierrier. Grâce à l’installation de plusieurs réseaux de gîtes, indispensables au maintien du cycle de vie des individus reptiliens, ENGIE Green contribue au renforcement du cortège herpétologique local.

Les actions d’ENGIE Green

Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans les paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les enjeux environnementaux dès la phase de développement de ses parcs photovoltaïques, à travers la réalisation d’études d’impact. Pour chaque projet, une démarche sur-mesure est mise en place permettant d’éviter, de réduire, et le cas échéant de compenser les éventuels impacts de l’installation sur le milieu naturel. Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initiative de projets de R&D, développe des méthodes innovantes et déploie des mesures de protection de la biodiversité qui s’étendent au-delà des limites de ses installations pour contribuer à la préservation de la biodiversité locale.