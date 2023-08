WINAICO ajoute un module bi-verre de 525 watts Ã  son portefeuille existant

Modules TOPCon bifaciaux de type n pour l’Europe, ce module bi-verre de 525 watts sera disponibles à partir de septembre.

WINAICO Deutschland GmbH ajoute un module bi-verre grand format d’une puissance nominale de 525 watts à sa gamme pour le marché européen. Les modules bifaces bi-verre avec technologie de cellule TOPCon de type n atteignent une efficacité de module de 22,10 %. La construction bi-verre extrêmement robuste avec du verre trempé hautement transparent de 2×2 mm, associée à un cadre de module stable de 35 mm, crée une excellente résistance aux intempéries.

Avec des dimensions de module de 2 093 x 1 134 x 35 mm et un poids de 29,7 kg, ce module se classe dans le segment des modules solaires grand format du marché. WINAICO offre une garantie produit de 25 ans sur les modules photovoltaïques WST-525NGX-D3 et promet un rendement résiduel d’au moins 87,4 %. La livraison des nouveaux modules devrait commencer en septembre 2023.

“Le WST-525NGX-D3 est notre module solaire le plus puissant à ce jour et est conçu pour le segment des systèmes à grande échelle – systèmes au sol et commerciaux. Dans de nombreux pays européens, ces modules solaires sont également très demandés pour leur technologie de cellules TOPCon de type n, nous sommes en mesure d’atteindre une plus grande efficacité, une dégradation moindre et un meilleur rendement énergétique », déclare Marc Ortmanns, directeur des opérations chez WINAICO Deutschland GmbH.