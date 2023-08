Ajlan & Bros Holding et SolarEdge, une Joint Venture pour accÃ©lÃ©rer l’adoption de l’Ã©nergie solaire en Arabie saoudite

SolarEdge, un leader mondial des technologies de gestion intelligente de l’énergie, a annoncé la formation d’une Joint Venture avec Ajlan & Bros Holding (ABH), l’un des plus importants conglomérats du secteur privé du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. La Joint Venture sera basée à Riyad, en Arabie Saoudite.

La création de cette Joint Venture a pour but d’encourager le déploiement de solutions de gestion intelligente de l’énergie renouvelable en Arabie saoudite, conformément au plan de développement Saudi Vision 2030 dont l’objectif est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis du pétrole d’ici la fin de la décennie. S’appuyant sur la position bien établie d’ABH en Arabie Saoudite et sur l’immense expérience de SolarEdge dans le domaine des technologies de gestion intelligente de l’énergie, la Joint Venture proposera aux acteurs locaux des solutions issues du portefeuille de systèmes de production, de stockage et de gestion de l’énergie SolarEdge, ainsi que des conseils en matière de modélisation de site et de transition énergétique.

Zvi Lando, PDG de SolarEdge, a déclaré : « C’est un honneur pour nous de nous associer à Ajlan & Bros Holding et d’aider l’Arabie saoudite à concrétiser sa ‘Vision 2030’. SolarEdge est très engagé dans la transition vers une énergie propre à l’échelle mondiale, comme en témoigne la création de cette Joint Venture. Celle-ci apportera aux entreprises saoudiennes le soutien dont elles ont besoin pour passer rapidement des combustibles fossiles à une énergie solaire propre et les aidera à atteindre leurs objectifs ambitieux en termes d’énergie renouvelable. » La Joint Venture, dont ABH est l’actionnaire majoritaire, sera gérée conjointement par une talentueuse équipe de professionnels expérimentés issus des deux sociétés.

Encadré

Infineon et SolarEdge signent un accord pluriannuel de réserve en capacité de production afin de soutenir les solutions d’énergie solaire

Infineon Technologies, un leader mondial des semi-conducteurs de puissance, et SolarEdge » ont conclu un accord pluriannuel de réserve de capacité de production. Dans le prolongement du partenariat déjà en place, Infineon fournira à SolarEdge des composants essentiels à la fabrication de certains de ses produits. Outre l’accord de réserve en capacité de production, les deux sociétés collaboreront au développement des technologies de demain et de produits solaires de pointe basés sur les matériaux à large bande interdite indispensables à un approvisionnement mondial en énergie renouvelable. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat stratégique avec SolarEdge afin de booster notre innovation mutuelle dans les technologies d’énergie verte et de décarbonation », a déclaré Andreas Urschitz, Directeur Marketing chez Infineon. « Notre partenariat de longue date avec SolarEdge est un formidable atout pour nos deux sociétés. En mettant notre expertise et nos ressources en commun, nous réunissons toutes les conditions requises pour accéder à une innovation disruptive et à une croissance accélérée. Avec ses investissements récents dans une capacité de production de carbure de silicium (SiC) et de nitrure de gallium (GaN), Infineon confirme sa détermination à être un partenaire de premier plan dans les technologies climatiques telles que l’énergie solaire. » Uri Bechor, Directeur des Opérations de SolarEdge, a déclaré : « Bénéficier d’un niveau de capacité de production garanti pour des éléments critiques tels que la puissance et la large bande interdite (bandgap) avec l’aide d’Infineon renforce encore la résilience de la chaîne d’approvisionnement de SolarEdge. Cet accord de réservation de capacité conclu avec Infineon s’inscrit dans notre stratégie visant à conforter notre rôle clé pour faire progresser le secteur de l’énergie solaire. »