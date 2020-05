Wilo lance une solution solaire en autonomie pour le captage dâ€™eau brute dans les zones isolÃ©es

Dans les régions arides ou isolées, un approvisionnement en eau fiable constitue un réel défi. Wilo, fabricant de pompes et systèmes de pompage, voit ainsi un grand potentiel dans la Wilo-Actun OPTI-MS, alimentée par énergie solaire. La pompe immergée est indépendante du réseau électrique et fournit un débit d’eau optimal et ajustable.

La demande en eau augmente dans le monde entier et le changement climatique impacte principalement les réserves d’eau douce. Pour faire face à la croissance démographique continue, l’urbanisation galopante, les besoins croissants de l’agriculture et l’augmentation de la pollution de l’eau nécessitent des solutions rapides et fiables. Dans de nombreux pays, les sécheresses et les pénuries d’eau font souffrir les populations touchées et constituent une menace pour l’agriculture. « L’eau souterraine est une importante source d’approvisionnement en eau. Elle peut être pompée dans des puits à l’aide de pompes immergées », déclare Roman Zielinski, chef de produits chez Wilo. « Toutefois, dans les zones éloignées, une alimentation électrique stable est habituellement rare car il n’y a souvent pas de réseau électrique ou alors très instable. Nous avons adapté une méthode alternative nous permettant de produire l’énergie localement de manière fiable et de l’utiliser pour l’approvisionnement en eau. ». La Wilo-Actun OPTI-MS est une pompe alimentée en électricité à partir de l’énergie solaire, gratuitement et facilement accessible sans nécessité d’infrastructures telles que des câbles électriques ou de routes pour le transport de combustibles.

L’approvisionnement en eau autonome dans les régions éloignées

La Wilo-Actun OPTI-MS est conçue pour être utilisée en combinaison avec des installations photovoltaïques afin de former un système d’approvisionnement en eau autonome. Elle convient pour l’irrigation agricole et l’élevage. Le convertisseur de fréquence intégré rend possible à la fois l’utilisation de l’énergie solaire et le raccordement à une alimentation secteur en courant alternatif. Cette dernière peut être considérée comme une « solution de secours » lorsqu’il n’y a pas d’énergie solaire mais que l’eau doit continuer à être pompée pendant une durée limitée en cas de besoin exceptionnel. L’Actun OPTI-MS garantit un débit d’eau optimal grâce à ses rendements moteur et hydraulique élevés et à un algorithme MPPT (Maximum Power Point Tracking) dynamique : « La quantité d’énergie que le panneau solaire peut fournir dépend du soleil – le potentiel de performance respectif dépend de l’emplacement, de l’heure et de la météo », explique Roman Zielinski. « Le microprocesseur intégré calcule le rapport optimal entre le courant électrique et la tension en utilisant l’algorithme MPPT, afin de demander la plus grande quantité d’énergie. Le résultat obtenu offre une vitesse plus élevée et donc une plus grande quantité d’eau pompée. »

Fonctionnement de la pompe par commande a distance

Le système de pompe requis, y compris la configuration du panneau solaire, peut être déterminé à l’aide d’un logiciel de configuration en ligne sophistiqué. Le logiciel peut fournir des prévisions précises concernant le débit d’eau moyen attendu en fonction des informations relatives à l’emplacement, la durée de fonctionnement et l’installation. Cela permet d’éviter le surdimensionnement et de réduire les coûts associés. L’Actun OPTI-MS peut être surveillée et commandée à distance par une application. « Ainsi, le fonctionnement de la pompe peut même être contrôlé sur de grandes distances à l’aide d’un smartphone. Si, par exemple, je décide que mon champ de céréales ne doit pas être irrigué aujourd’hui, je n’ai pas besoin de me rendre à la station de pompage pour modifier les réglages », déclare le chef de produit. « Si quelque chose change dans l’état de fonctionnement de la pompe, un message est envoyé sur le smartphone de l’opérateur afin que les contre-mesures correspondantes puissent être déclenchées. »

Priorité à la durabilité

L’utilisation de matériaux de grande qualité garantit une longue durée de vie de la pompe immergée. Tous les composants essentiels, tels que le carter moteur, les roues et les aubes directrices des pompes sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Le moteur encapsulé et le convertisseur de fréquence scellé avec de la résine soulignent le fait que Wilo a également mis l’accent sur la durabilité lors de la conception. Les fonctions de protection intégrées à la pompe lui évitent tous dommages dus au fonctionnement à sec, aux températures excessives et aux variations irrégulières des paramètres électriques. Le convertisseur de fréquence intégré étant déjà parfaitement adapté au système, aucun paramétrage complexe n’est nécessaire. L’installation électrique se limite donc au raccordement de la pompe et du système solaire.